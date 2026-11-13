Yeşil sanayileşme için uluslararası ortak irade

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin COP31 sürecindeki rolüne ve yeşil dönüşüm hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kacır, yürütülen girişimlerin yeşil sanayileşmenin somut kalkınma fırsatlarına dönüşmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

toplantıların odağı ve katılımcılar:

Bakan Kacır, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile düzenlenen COP31: 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı’na iştirak ettiklerini aktardı. Ayrıca Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 'Yeşil Sanayileşme Fırsatını Değerlendirmek: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme' üst düzey diyaloguna değinerek toplantıların yatırım, istihdam ve teknoloji gündemini ön plana çıkardığını ifade etti.

strateji ve öncelikler:

Kacır, emisyonları azaltırken üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinlikleri artıran bir sanayi geleceği hedeflediklerini vurguladı. Paylaşımında, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı kapsamında öncülük ettiği girişimlerle yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların tüm ekonomiler için erişilebilir bir kalkınma imkanına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakanın mesajı, yeşil yatırımların hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından fırsat yaratacağına dair bir taahhüt niteliği taşıyor. Türkiye’nin liderlik yaptığı platformlarda ortaya konan ortak irade, sanayi politikasının iklim hedefleriyle uyumlu şekilde şekillendirilmesine ilişkin önceliklerin altını çiziyor.

Bakan Kacır: "Yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların bir kalkınma imkanına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz"