Aliağa'da ortak güvenlik hattı: muhtarlar, emniyet ve jandarma sahada

Aliağa'da güvenlik ortaklığı

Aliağa'da ilçe emniyet müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen kurum temsilcileri, mahallelerin huzur ve güvenliğini artırmak için ortak mesai kararı aldı. Buluşma Polis lokalinde gerçekleştirildi ve toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, birim amirleri, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki mahalle muhtarları ile basın mensupları katıldı. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemi ile sahadan gelen talepler masaya yatırıldı.

toplantının odağı:

Katılımcılar, Aliağa'nın sanayisi, limanları ve sürekli göç alan dinamik yapısıyla İzmir’in en hareketli ilçelerinden biri olduğunu vurguladı. Bu büyümenin mahalle bazında asayiş dinamiklerini doğrudan etkilediğine dikkat çekilerek, artan nüfus hareketliliği, metruk binalar ve şüpheli hareketlerin takibi konularında anlık bilgi akışının hızlandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Emniyet ve jandarma arasındaki görev dağılımı ve muhtarlarla kurulacak iletişim kanalları detaylandırıldı.

sezonel önlemler ve ihbarda hız:

Toplantıda ayrıca zeytin hasadı dönemine ilişkin önlemler ele alındı. Tarla ve zeytinliklerde çalışacak personel listelerinin işverenler tarafından kolluk kuvvetlerine bildirilmesi önerildi; bu uygulamanın hem hırsızlık hem de izinsiz girişlerin önlenmesinde etkili olacağı değerlendirildi. Hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik devriye planları ve mahalle bazlı gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de gündeme geldi.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can toplantıda, mahallelerde vatandaşların huzurunun sağlanmasında muhtarlıklarla emniyet ve jandarma teşkilatları arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı. Hızlı iletişim hatları ve düzenli istişarelerle asayiş ihbarlarına daha etkin yanıt verileceği belirtildi.

Muhtarlar, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara daha hızlı iletilmesi ve çözüm süreçlerinin kısaltılması amacıyla emniyet ve jandarma ile iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi. Basın mensupları da sahadaki gelişmeleri duyurmada ve toplumsal farkındalığın artırılmasında rol oynamaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, sezona özel tedbirlerin hayata geçirilmesi ve mahalle bazlı asayişin korunması hedefleri çerçevesinde olumlu ve yapıcı bir zeminde tamamlandı.

ALİAĞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, MAHALLE MUHTARLARI VE BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.