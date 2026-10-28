Aliağalı şampiyon yüzücü Kaan Vural açık denizde yeni rotasını çiziyor

Aliağalı yüzücü yeni rotasında:

Aliağa Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Yüzme Kursu öğrencisi Kaan Vural, havuzdaki başarılarının ardından açık deniz yüzücülüğüne adım atıyor. Bölge şampiyonalarında elde ettiği 6 birincilik ve 4 ikincilikle toplam 10 madalya kazanan Vural, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Open Water Türkiye Topluluğu davetiyle Urla'da düzenlenecek açık deniz etkinliğine hazırlık yapıyor.

belediye desteği ve ziyaret:

Etkinlik öncesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret eden Kaan Vural, yüzme alanındaki gelişimini ve açık deniz hedeflerini Acar ile paylaştı. Başkan Acar, Kaan’ın azmi ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Acar, Kaan’ın açık denizde de önemli başarılara imza atacağına inandığını ve genç yüzücünün hedeflerine ulaşması için her zaman yanında olduklarını ifade etti.

antrenörün değerlendirmesi ve teşekkür:

Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz, Kaan’la çalışmalara suya alışma ve suda rahatlama hedefiyle başladıklarını anlattı. Yılmaz, süreç içinde Kaan’ın yüzme yeteneğinin ortaya çıktığını belirterek, "Kaan ilk geldiğinde hedefimiz suda rahatlamasını sağlamaktı. Bunun yanında serbest stil yüzmeyi öğrenebilir mi diye düşündük. Zamanla bu soruların cevaplarını almaya başladık. Kaan durmadan yüzmeye başladı. Ne kadar yüzebileceğini merak ettik. Ancak Kaan, biz dur diyene kadar yüzmeye devam etti." dedi.

Yılmaz ayrıca çevrelerinden aldıkları desteğin önemine değinerek, başta Başkan Serkan Acar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Antrenör, Kaan’ın açık deniz deneyiminde de kendini geliştirerek yeni başarılara ulaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

ALİAĞALI ÖZEL YÜZÜCÜ KAAN VURAL AÇIK DENİZDE YENİ HEDEFLERE YÜZÜYOR