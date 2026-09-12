Alkole rağmen direksiyon başında yakalandı, sürücülere 'içmeyin' dedi

Denetimde durduruldu:

Edirne'de yapılan trafik uygulamasında Kuva-i Milliye Caddesi'nde görevli trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. Kontrol sonucunda sürücünün kimliği İ.M.Ö. olarak tespit edildi ve olay yerinde idari işlem başlatıldı.

Sürücünün uyarısı:

Alkollü araç kullandığı için hakkında gerekli idari işlem uygulanan İ.M.Ö., işlemleri yapılmak üzere götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine sevk edilirken çevresindekilere seslenerek 'içmeyin' dedi ve alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Denetimlerin devamı:

Edirne genelinde trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

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