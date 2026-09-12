Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.853,08 -0,39%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,42 -2,98%
--°

Gerede'de bacada başlayan alevler fabrika bölümüne sıçramadan söndürüldü

Gerede'deki deri fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 02:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gerede'de bacada başlayan alevler fabrika bölümüne sıçramadan söndürüldü

Gerede'de deri fabrikasında baca yangını

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, fabrikanın baca bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi ve hızlı müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, baca hattındaki alevlere öncelik vererek yangının fabrikaya yayılmasını engelledi. Yapılan müdahale sonucu yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü ve ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Olay sırasında geniş çaplı tahliye veya ek müdahale bilgisi paylaşılmadı.

Olayın nedenine ilişkin inceleme:

Yangının çıkış nedeni doğrultusunda yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki görevli birimler, hasar tespitine yönelik çalışmalar yaparken olayla ilgili teknik ve idari soruşturma yürütüleceği bildirildi.

Yetkililer, yangının büyümeden kontrol altına alınmasının fabrikadaki üretim alanlarında daha geniş çaplı bir hasarı önlediğini belirtti; olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılmaya devam edecek.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE DERİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKANIN BACASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE DERİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKANIN BACASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE FABRİKAYA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yarala...
images

Muş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren bekçi için son görev
images

İskenderun'da Esentepe baskını: 965 gram esrar, 4 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek...
images

Kırıkhan'da narkotik operasyonu sonrası araçta metamfetamin bulundu, bir kişi tu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yaralandı

Tatilden dönen acı haber: Of'te rahatsızlanan Sait Velioğlu Körfez'de toprağa verildi

Sinop'ta dönüşüm hedefi: 70 milyar liralık kamu yatırımı ve dört öncelikli yatırım alanı

Tekirdağ'da yaşayan ailenin acı haberi: Ziyar Koparan Yüksekova'ya uğurlanıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı