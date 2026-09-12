Gerede'de bacada başlayan alevler fabrika bölümüne sıçramadan söndürüldü

Gerede'de deri fabrikasında baca yangını

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, fabrikanın baca bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi ve hızlı müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, baca hattındaki alevlere öncelik vererek yangının fabrikaya yayılmasını engelledi. Yapılan müdahale sonucu yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü ve ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Olay sırasında geniş çaplı tahliye veya ek müdahale bilgisi paylaşılmadı.

Olayın nedenine ilişkin inceleme:

Yangının çıkış nedeni doğrultusunda yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki görevli birimler, hasar tespitine yönelik çalışmalar yaparken olayla ilgili teknik ve idari soruşturma yürütüleceği bildirildi.

Yetkililer, yangının büyümeden kontrol altına alınmasının fabrikadaki üretim alanlarında daha geniş çaplı bir hasarı önlediğini belirtti; olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılmaya devam edecek.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE DERİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKANIN BACASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE FABRİKAYA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.