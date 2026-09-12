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Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yaralandı

Mudanya'da iddia edilen alkollü sürücünün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, elektrik direğine çarptı; karı-koca ağır yaralandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 01:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yaralandı

kaza özeti:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki mezarlık önünde meydana gelen kazada, motosiklette bulunan karı-koca iki kişi ağır yaralandı. Olayın, karşı şeride girdiği öne sürülen ve alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün yol üzerinde oluşturduğu durum sonrası yaşandığı bildirildi.

kaza anı ve yaralanmalar:

Edinilen bilgilere göre, iddia edilen alkollü sürücünün karşı şeride girmesi üzerine karşı yönden gelen bir araç sürücüsü korna çalarak uyarıda bulundu. Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün kendi şeridine dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürüldü. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarptı ve motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletin yaklaşık 40-50 metre sürüklendiği aktarılırken, her iki yaralının da ağır yaralandığı belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisleri kazanın gerçekleştiği güzergahta güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın oluş nedeninin netleştirilmesi için inceleme sürüyor.

MUDANYA’DA FECİ KAZA: KARI KOCA AĞIR YARALANDI

MUDANYA’DA FECİ KAZA: KARI KOCA AĞIR YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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