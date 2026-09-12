Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.853,08 -0,39%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,42 -2,98%
--°

Bolu'da sokak kavgasında bıçaklı saldırı girişimi engellendi

Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi'nde gece çıkan kavgada bir kişi cebinden bıçak çıkardı; çevredekiler müdahalesiyle saldırı engellendi, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 03:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da sokak kavgasında bıçaklı saldırı girişimi engellendi

olayın gelişimi:

Bolu’da gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

Olay sırasında gruptakilerden biri, cebinden bıçak çıkartarak karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Bu hamle anında çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve müdahale edilerek saldırı girişimi engellendi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların araya girmesi, olası bir yaralanmayı önledi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Durumu haber alan ekipler kısa sürede bölgeye yönlendirildi. Olay yerindeki güvenlik önlemleri artırıldı, taraflar birbirinden ayırıldı.

gözaltı ve işlem:

Polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheliyi kontrol altına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BOLU&#039;DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ, CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA KARŞI TARAFA...

BOLU'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ, CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA KARŞI TARAFA SALDIRMAYA ÇALIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alkole rağmen direksiyon başında yakalandı, sürücülere 'içmeyin' dedi
images

Gerede'de bacada başlayan alevler fabrika bölümüne sıçramadan söndürüldü
images

Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yarala...
images

Muş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren bekçi için son görev

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gerede'de bacada başlayan alevler fabrika bölümüne sıçramadan söndürüldü

Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yaralandı

Tatilden dönen acı haber: Of'te rahatsızlanan Sait Velioğlu Körfez'de toprağa verildi

Sinop'ta dönüşüm hedefi: 70 milyar liralık kamu yatırımı ve dört öncelikli yatırım alanı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı