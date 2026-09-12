Bolu'da sokak kavgasında bıçaklı saldırı girişimi engellendi

olayın gelişimi:

Bolu’da gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

Olay sırasında gruptakilerden biri, cebinden bıçak çıkartarak karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Bu hamle anında çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve müdahale edilerek saldırı girişimi engellendi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların araya girmesi, olası bir yaralanmayı önledi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Durumu haber alan ekipler kısa sürede bölgeye yönlendirildi. Olay yerindeki güvenlik önlemleri artırıldı, taraflar birbirinden ayırıldı.

gözaltı ve işlem:

Polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheliyi kontrol altına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BOLU'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ, CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA KARŞI TARAFA SALDIRMAYA ÇALIŞTI.