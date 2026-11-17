ALKÜ COP31’de temsil edildi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) geliştirdiği 20 proje ile Yeşil Bölge YÖK Pavilyonu’nda ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluştu. Üniversitenin çalışmaları 14. Stant, 6 No’lu Ortak Dijital Ekran ve Panel 1 alanlarında tanıtıldı ve 14 Kasım tarihli program boyunca gün boyu sunumlar sürdü.

rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, projelerin yerinde incelenmesi sırasında akademisyen ve öğrencilerden detaylı bilgi aldı. Türkdoğan, üniversitenin çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını vurgulayarak; ALKÜ'nün enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik GES projesi, kompost üretim tesisi, sıfır atık ve yeşil dönüşüm uygulamalarıyla iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol oynadığını belirtti. Rektör ayrıca projelerde emeği geçen akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

projelerin odağı ve örnek uygulamalar:

Sunulan projeler arasında kampüs güneş enerjisi santrali, iklim uyumu ve dirençlilik çalışmaları, yüzer biyo-aritma adaları, biyokömür üretimi, biyodöngüsel atık yönetimi, sürdürülebilir su yönetimi ve agroekolojik dönüşüm öne çıktı. Akademisyenlerin sunumlarında Akdeniz ekosistemlerinin korunması, tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılması ve meyvelerin yenilmeyen kısımlarının değerlendirilmesi gibi uygulamalı yaklaşımlar paylaşıldı.

Öğrencilerin geliştirdiği çalışmalarda ise iklim değişikliğine uyum ve yerel dayanıklılık eğitim programı, MXene-biyopolimer kompozit arıtım sistemi, biyofilm tabanlı yaşayan malzemeler ve yapay zekâ destekli akıllı atık yönetimi gibi yenilikçi fikirler katılımcıların ilgisini çekti. Bu projeler, genç araştırmacıların çevresel sorunlara teknoloji ve malzeme bilimi temelinde yaklaşımını gösterdi.

uluslararası iş birliği ve gelecek adımları:

COP31 süresince gerçekleştirilen oturumlarda enerji dönüşümü, enerji verimliliği, ekolojik vergileme ve yerel yeşil dönüşüm gibi başlıklar gündeme geldi. Gazipaşa ekosisteminde kahve yetiştiriciliğinden sürdürülebilirlik pilot projelerine kadar farklı çalışmalar tanıtılırken, uluslararası bilgi transferi ve iklim dirençli tarım konuları da değerlendirildi.

ALKÜ Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut öncülüğünde yürütülen görüşmelerde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yeni iş birliği ve proje geliştirme fırsatları ele alındı. Üniversite, COP31’de ortaya koyduğu 20 projeyle akademik birikimini uluslararası platforma taşıyarak sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ALKÜ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, YEŞİL DÖNÜŞÜM, SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ALANLARINDA GELİŞTİRDİĞİ 20 PROJEYLE COP31 YEŞİL BÖLGE YÖK PAVİLYONU’NDA ULUSLARARASI KATILIMCILARLA BULUŞTU.