Almanpınarı yaylası çukurova'nın kavurucu yazından serin kaçış sunuyor

Hasanbeyli'nin serin köşesi: Almanpınarı Yaylası

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde bulunan Almanpınarı (Türkmenpınarı) Yaylası, Çukurova bölgesinin yaz sıcaklarından kaçanlar için sıkça tercih edilen bir nokta haline geldi. Yaklaşık 800 rakımda yer alan yayla, çevresini saran meşe ağaçları, serinleyen hava ve soğuk kaynak suyuyla öne çıkıyor.

doğa ve konaklama altyapısı:

Hasanbeyli merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan yaylaya sadece Osmaniye’den değil, Gaziantep, Adana ve Hatay gibi çevre illerden de ziyaretçiler geliyor. Günlük gelenler kadar, yayla evlerinde konaklayıp yaz mevsimini burada geçirenler de bulunuyor. Meşe ormanlarının gölgesinde dinlenenler, kaynak suyundan içerek ve temiz havayı soluyarak zaman geçiriyor.

Yaylanın doğal kaynakları ve orman yapısı yerel halk tarafından özellikle sağlık açısından önemseniyor. Bölgenin temiz ve bol oksijenli havasının şeker ve tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği sıkça dile getiriliyor.

yerel anlatılar ve gözlemler:

Yaylada uzun yıllardır vakit geçirenler, bölgenin özelliklerini kişisel deneyimleriyle aktarıyor. Emekli olan Ünal Canbolat yaylada geçirdikleri zamanı anlatarak, "Emekliyim, 24 yıldır bu yaylada ikamet ediyoruz. Yani 4 ayımız, en azından 3 ayımız burada geçiyor. Yaylamızın havası çok güzel... Rakım olarak 900-1000 civarlarında burası. Çok güzel. Astım hastalarına dahi iyi geldiği söyleniyor" diyor. Canbolat sözlerine, ziyaretçilere yayladaki çınarın dibine gelip pınar suyunu içmeleri ve dinlenmeleri tavsiyesini ekliyor.

Yaylanın tarihine ve geleneklerine dair hafızaları aktaran Ahmet Çatalbaş ise, "1963’ten bu yana, 63 senedir ben bu yaylanın müdavimiyim. Bu yayla 1954 yılında dedem rahmetli Hacı Duran Çatalbaş tarafından ve arkadaşlarıyla beraber kurulmuş" biçiminde konuşuyor. Çatalbaş, bölgenin orman örtüsünün meşe ağırlıklı olmasına dikkat çekiyor ve meşenin sürekli oksijen sağladığına dair gözlemini paylaşıyor: "Meşe 24 saat oksijen verir, çam 12 saat oksijen verir, 12 saat karbondioksit verir."

Yerel anlatılarda, şeker hastalarının bile yaylanın havası nedeniyle insülin kullanımını azalttığı yönünde söylemler bulunuyor; bu tür iddialar halk deneyimi olarak aktarılıyor ve ziyaretçiler arasında yaylanın sağlık etkileri önemli bir tercih nedeni oluyor.

Almanpınarı Yaylası, soğuk kaynak suyu, meşe ormanları ve serin havasıyla yaz aylarında çevre illerden gelenleri ağırlamaya devam ediyor; bölge hem günübirlik ziyaretler hem de yayla evlerinde konaklamayla geçirilen yazlar için cazip bir alternatif sunuyor.

ALMANPINARI YAYLASI TEMİZ VE SERİN HAVASIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR