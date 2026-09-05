karina dalyanı'nda su ürünleri denetimi ve üretim değerlendirmesi

Karina Dalyanı'nda denetim ve değerlendirme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Söke'deki Karina (Dil Gölü) Dalyanı'nda su ürünleri faaliyetlerini yerinde inceledi. Yapılan ziyaret kapsamında, dalyanın işletmeciliğini yürüten S.S. Doğanbey Tuzburgazı Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi yetkilileri ile bölgede faaliyet gösteren üreticilerle bir araya gelinerek dalyanın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

denetimin kapsamı:

İncelemelerde kooperatifin operasyonel faaliyetleri, üretim süreçlerindeki gelişmeler ve bölgesel su ürünleri potansiyeli ele alındı. Ekipler; üretimin sürdürülebilirliği, uygulanan yöntemlerin çevresel etkileri ve balıkçıların karşılaştığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, üreticilerin talep ve önerileri dinlendi, işleyişe ilişkin rapor ve gözlemler paylaşıldı.

il müdürünün mesajı:

İl Müdürü Ayhan Temiz, ziyarette üretimin ve alın terinin önemine dikkat çekerek su ürünleri sektörüne yönelik desteğin süreceğini vurguladı. Temiz, balıkçıların "dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanında olacaklarını" belirterek sürdürülebilir üretim ve kooperatif desteğinin önemine işaret etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan balıkçılara bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunuldu.

Denetim ve görüşmeler, dalyan işletmeciliğinin güçlendirilmesi, üretim uygulamalarının iyileştirilmesi ve balıkçıların desteklenmesine yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kooperatif arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve raporlanan ihtiyaçlara yönelik çalışmaların takip edilmesi kararlaştırıldı.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SÖKE'DEKİ KARİNA (DİL GÖLÜ) DALYANI’NDA SU ÜRÜNLERİ FAALİYETLERİ DENETLENİRKEN, BALIKÇILAR VE KOOPERATİF YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ.