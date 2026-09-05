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Orman yönetiminde 2027 hedefleri şekilleniyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 10 işletme müdürlüğünde sürdürülebilir ormancılık ve ekosistem bütünlüğü ilkesiyle 2027 bütçe ve programlarını planladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Orman yönetiminde 2027 hedefleri şekilleniyor

2027 hazırlık çalışmaları

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 2027 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında Akhisar, Bayındır, Bergama, Demirci, Gaziemir, Gördes, İzmir, Manisa, Salihli ve Soma orman işletme müdürlüklerinde değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda öncelik, sürdürülebilir ormancılık yönetimi ve ekosistem bütünlüğü çerçevesinde 2027 yılı programlarının uygulanabilirliğinin ve bütçe önceliklerinin belirlenmesi oldu.

Toplantı katılımcıları ve kapsamı:

İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlker Çeneli başkanlığında düzenlenen toplantılara şube müdürleri, mühendisler, işletme müdürleri ve yardımcıları ile işletme şefleri katıldı. Görüşmelerde, iş programları ve fonksiyonel orman amenajman planları doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle 10 işletme müdürlüğünün yerel koşulları çerçevesinde yapılacak uygulamaların uyumlu hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Öncelikler ve planlama yaklaşımı:

Değerlendirmelerde, ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefi vurgulandı. Toplantılarda 2027 programları kapsamında, yangın önleme, bakım-onarım, biyolojik çeşitlilik koruması ve amenajman çalışmalarının koordinasyonu planlandı. Ayrıca bölge müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonunun güçlendirilmesinin, sahada etkin uygulama için kritik olduğu ifade edildi.

Bu kapsamlı değerlendirmelerin, 2027 yılı bütçe ve uygulama takviminin belirlenmesine ışık tutacağı, aynı zamanda yerel işletme müdürlükleri ile merkez arasındaki işbirliğini artıracağı belirtildi.

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2027 YILI BÜTÇE HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA AKHİSAR, BAYINDIR...

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2027 YILI BÜTÇE HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA AKHİSAR, BAYINDIR, BERGAMA, DEMİRCİ, GAZİEMİR, GÖRDES, İZMİR, MANİSA, SALİHLİ VE SOMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTILARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK YÖNETİMİ VE EKOSİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE 2027 YILI PROGRAMLARI ELE ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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