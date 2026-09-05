Van'da 8,67 kilometrelik tramvay hattı şehir hastanesi ile havalimanını birbirine bağlayacak

Bakanlık üstlendi: karar ve kapsamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini açıkladı. Söz konusu devir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki değişiklikle resmiyet kazandı.

Bakan Uraloğlu, belediye tarafından hazırlanan Etüt Raporu'nun 14 Kasım 2025 tarihinde Bakanlığa sunulduğunu belirterek, hattın planlanan özellikleri hakkında bilgi verdi.

Hat özellikleri ve kapasite:

Planlanan hat, toplam 8,67 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor. Hattın en önemli özelliği, kent merkezindeki sağlık ve idari tesisler ile kentin ulaşım düğümlerini, özellikle şehir hastanesi ve belediye merkezini, doğrudan havalimanına bağlayacak şekilde tasarlanmış olmasıdır.

Bakanlık, hattın 2050 hedef yılında saatte tek yönde 10 bin 305 yolcuya hizmet verebileceğini öngörüyor. Bu kapasite planlaması, hattın kent içi yoğunluklu konut alanları, merkezi iş alanları, hastane tesisi, otogar ve havalimanı gibi cazibe merkezlerine hizmet verecek şekilde kurgulandığının bir göstergesi olarak sunuldu.

Beklenen etkiler ve ulaşım ağına katkısı:

Ulaştırma Bakanlığı'nın üstlenmesiyle projenin uygulama sürecinde koordinasyonun güçlenmesi, finansman ve teknik altyapı çalışmalarının hızlandırılması bekleniyor. Hat, özellikle şehir hastanesine erişimi kolaylaştırarak sağlık erişim sürelerini kısaltabilir ve havalimanı bağlantısı sayesinde kent içi-toplu taşımada yeni bir aktarma noktası oluşturabilir.

Projenin işletmeye alınmasıyla birlikte, kent içi trafik yükünde azalma, toplu taşımaya yönelmede artış ve bölgesel ulaşılabilirlikte iyileşme hedefleniyor. Bakanlığın üstlenme kararı, hattın planlama, inşa ve işletme süreçlerinde merkezi bir sorumluluk mekanizması oluşturmayı amaçlıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU