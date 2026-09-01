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Domaniç’te sarımsağın coğrafi işaret ve organik yolculuğuna teknik destek

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Köyü üreticileriyle Domaniç sarımsağının coğrafi işaret ve organik üretime geçiş sürecünü yürüttü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Domaniç’te sarımsağın coğrafi işaret ve organik yolculuğuna teknik destek

saha incelemeleri ve üretici buluşmaları:

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Domaniç’in Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren sarımsak üreticileriyle bir araya geldi. Toplantı ve saha ziyaretlerinde üretim alanlarında yerinde incelemeler yapıldı.

İncelemelerde, coğrafi işaret çalışmaları sürmekte olan ve organik üretime kazandırılması planlanan sarımsak tarlalarının durumu değerlendirildi. Teknik ekip, üretim uygulamaları, toprak yönetimi ve ekim süreçleri üzerine gözlem ve notlar aldı.

bilgilendirme ve üretici talepleri:

Teknik personel tarafından üreticilere yapılan bilgilendirmelerde organik üretim şartları, kayıt süreçleri ve izlenecek adımlar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Üreticilerin soruları yanıtlanırken, sahada doğrudan gelen talep ve öneriler not edilip değerlendirilmek üzere alındı.

sertifikasyon ve geçiş süreci:

Sarımsak üretiminin organik tarıma geçiş sürecinde kritik bir aşama olan Organik Tarım Geçiş 1 için gerekli kontroller, yetkili sertifikasyon firması tarafından tamamlandı. Bu aşamanın tamamlanması, üreticilerin organik statüye erişme yolunda ilerlemelerini sağlayacak teknik ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğini gösteriyor.

Çalışmaların amacı, Domaniç sarımsağının coğrafi işaret sürecinin desteklenmesi, bölgedeki organik üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin daha yüksek katma değere sahip, sürdürülebilir üretime yönlendirilmesidir. Teknik ekipler ilerleyen dönemde takip ve destek çalışmalarını sürdürecek.

DOMANİÇ’TE SARIMSAK ÜRETİCİLERİNE ORGANİK TARIM DESTEĞİ

DOMANİÇ’TE SARIMSAK ÜRETİCİLERİNE ORGANİK TARIM DESTEĞİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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