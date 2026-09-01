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Altıeylül'ün gururu Ömer Pullu atletik fizik 1,79 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Altıeylül'ün milli sporcusu Ömer Pullu, Atletik Fizik 1,79'da Türkiye şampiyonu oldu; kupasını Başkan Hakan Şehirli'ye sundu, hedefi Dünya Şampiyonası.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Altıeylül'ün gururu Ömer Pullu atletik fizik 1,79 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Altıeylül'ün sporcusu Ömer Pullu'dan Türkiye şampiyonluğu

Altıeylül Belediyesi sporcusu ve milli sporcu Ömer Pullu, 26-29 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Milli Takım Seçmesi ve Dünya Şampiyonası Seçmesi'nde Büyük Erkekler Atletik Fizik 1,79 kategorisinde birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Güçlü rakiplerini geride bırakan Pullu, kazandığı kupa ve altın madalyayı Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirliye makamında takdim etti.

Başarıya ulaşan sporcu, elde ettiği şampiyonluğu Altıeylül ve Balıkesir'e armağan etti; ziyaret sırasında Başkan Şehirli tarafından tebrik edildi ve İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için iyi dilekler iletildi.

Kariyer ve hazırlık:

Ömer Pullu spor hayatına küçük yaşta başladı; 6 yaşından 16 yaşına kadar karateyle ilgilendi. 16 yaşında vücut geliştirme sporuna yönelen Pullu, yaklaşık 11 yıldır bu branşta çalışmalarını sürdürüyor. 2019, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında çeşitli yarışmalarda mücadele eden milli sporcu, 2024 yılında Türkiye 7'ncisi, 2025 yılında Türkiye 2'ncisi oldu.

Uzun ve zorlu bir hazırlık sürecinin ardından Pullu, 3 Ocak 2026 itibarıyla Ağustos ayında düzenlenecek seçmelere hazırlanmayı seçti ve aylara yayılan yoğun kamp döneminin karşılığını bu şampiyonlukla aldı. Sporcu, başarısını anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bu süreç gerçekten çok zorluydu. Daha önce dört kez bu hazırlık süreçlerini yaşamıştım ancak bu kez hedefim çok netti. Şampiyon olmak istiyordum ve bunun için elimden gelenin fazlasını yaptım. Altıeylül’ümüze verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyayı şehrimize getirdim."

Başkanın değerlendirmesi ve dünya hedefi:

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ömer Pullu'yu makamında kabul ederek başarıyı kutladı ve genç sporculara desteğin süreceğini vurguladı. Şehirli, Pullu için, "Ömer kardeşimiz, azmi, disiplini ve kararlılığıyla çok önemli bir başarıya imza attı. Aylar süren yoğun ve zorlu bir hazırlık sürecinin ardından Türkiye Şampiyonu olarak hepimizi gururlandırdı. Ömer, sadece bir kupa ve madalya kazanmadı; inancın, çalışmanın ve vazgeçmemenin neleri başarabileceğini de gösterdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Şampiyonluğu ile birlikte Pullu, 29 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Dünya sahnesinde ülkemizi ve Altıeylül'ü temsil edecek olmanın önemine dikkat çeken sporcu, destek verenlere teşekkür etti: Başkan Hakan Şehirli'nin yanı sıra başkan yardımcıları Ertan Kayatepe ve Tufan Kaplan, ALTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker İslimiye, ailesi, sevgilisi ve antrenörü Muratcan Yanaröze özel şükranlarını iletti. Pullu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğuna uzanmak.

ALTIEYLÜL&#039;ÜN SPORCUSU ÖMER PULLU TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU. KAZANDIĞI KUPA VE ALTIN MADALYAYLA...

ALTIEYLÜL'ÜN SPORCUSU ÖMER PULLU TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU. KAZANDIĞI KUPA VE ALTIN MADALYAYLA ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞEHİRLİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET EDEN BAŞARILI SPORCU, ELDE ETTİĞİ ŞAMPİYONLUĞU ALTIEYLÜL’E VE BALIKESİR’E ARMAĞAN ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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