İstanbul'a inen Deniz Gül, Galatasaray forması için hazırlanıyor

Deniz Gül İstanbul'da

Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto ile anlaşma sağladığı milli futbolcu Deniz Gül'ü İstanbul'a getirdi. Yeni sezon transfer çalışmalarının dördüncü ismi olan oyuncu, gelişinin ardından kulüp yetkilileri ve taraftarlarla kısa süreli bir buluşma gerçekleştirdi.

transfer ve geliş detayları:

22 yaşındaki futbolcu, Portekiz'den kalkan özel uçak ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Burada basın mensuplarına konuşan Deniz Gül, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarlara kavuşmak istiyorum" dedi. Geliş sırasında oyuncunun yaşı ve kulüp geçmişi gibi bilgiler kulüp tarafından doğrulandı.

taraftar buluşması ve sonraki adımlar:

Deniz, havalimanında bekleyen taraftarların bulunduğu bölüme giderek onların taleplerini karşıladı; habere göre taraftarların üçlü isteğini kırmadı. Ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrılan oyuncu, detaylı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Öte yandan, Deniz Gül'ün havalimanından ayrılmasının hemen öncesinde izinden dönen sarı-kırmızılıların Alman oyuncusu Leroy Sane de alandan kendisini bekleyen araçla ayrıldı.

Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Porto'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi.