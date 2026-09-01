Sondan başlayıp zaferle bitirdi: Seda Kaçan İstanbul Park'ta tarihi geri dönüş yaptı

Seda Kaçan İstanbul Park'ta 30 Ağustos'u zaferle kapattı

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, TOSFED organizasyonunda İstanbul Park'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihinde yapıldı. Maxi ve Süper Grup kategorilerinde toplam 22 otomobilin mücadele ettiği hafta sonunda öne çıkan isim, şampiyona lideri Seda Kaçan oldu.

Sıralama turları ve ilk yarış:

Şampiyona lideri olarak girdiği ayakta Seda Kaçan, sıralama turlarında en hızlı turun sahibi olarak bir kez daha pole pozisyonu elde etti ve ilk yarışa gridin önünden başlama hakkı kazandı. Ancak ilk yarışta yaşanan bir temas sonucu otomobilinde oluşan hasar nedeniyle yarış dışı kaldı. Bu durum, hafta sonunun akışını aniden değiştirdi.

İlk yarışın ardından Texaco Team AMS ekibi yoğun bir çalışma başlatarak hasar gören otomobili ikinci yarış için hazır hale getirdi. Ekip, günün ikinci yarışına yetiştirmek üzere yaptığı müdahalelerle aracı piste çıkabilecek duruma getirdi; Kaçan böylece ikinci yarışta tekrar gridde yer aldı.

İkinci yarışta geri dönüş ve şampiyonluk için kritik adım:

İkinci yarışa 20. sıradan başlayan Seda Kaçan, startla birlikte yükselen temposu ve kararlı sürüşüyle rakiplerini tek tek geride bıraktı. Yarış boyunca toplam 19 sıra yükselerek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonunu galibiyetle kapattı. Bu sonuçla Kaçan, şampiyona liderliğini koruyarak Türkiye Pist Şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.

Yarış sonrasında Kaçan şunları söyledi: "Bu hafta sonu benim için gerçekten çok fazla duygu barındırıyordu. Sıralama turlarında en hızlı zamanı yapıp pole pozisyonunu almakla başlayan hafta sonumuz, ilk yarıştaki temas ve yarış dışı kalmamızla bir anda tamamen değişti. Ama takımım Texaco Team AMS inanılmaz bir iş çıkardı ve otomobili ikinci yarışa yetiştirdi. Benim de yapmam gereken, sonlardan başlasam bile sonuna kadar mücadele etmekti. 20. sıradan başlayıp yarışı kazanmak başlı başına çok özel; bunu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başarmak ise benim için tarif etmesi zor bir gurur. Pes etmediğimizde neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Bu zaferde büyük emeği olan tüm ekibime ve her zaman yanımda olan sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum."

Seda Kaçan, 2022 yılında Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışmaya başlamış ve sonraki yıllarda elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti. Üçüncü ayaktaki bu zaferle şampiyonluk yolundaki güçlü konumunu sürdüren Kaçan, sezon sonunda şampiyon olması halinde Türkiye Pist Şampiyonası tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şampiyon olan ilk kadın pilot unvanını kazanma yolunda önemli bir adım attı.

AVIS 2026 TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI’NIN İLK KADIN LİDERİ SEDA KAÇAN, ŞAMPİYONANIN ÜÇÜNCÜ AYAĞINDA UNUTULMAZ BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI.