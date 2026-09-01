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Samsun'da deniz geriliyor: sahil yapıları ve yollar risk altında

Atakum'da İncesu, Taflan, Altınkum ve Çatalçam sahillerinde ilerleyen erozyon, zemin ve duvar altlarını oyarak konut, işletme ve ulaşım hattını tehdit ediyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da deniz geriliyor: sahil yapıları ve yollar risk altında

Samsun'da deniz geriliyor: sahil yapıları ve yollar risk altında

Atakum ilçesinin sahil şeridinde yıllardır süregelen kıyı erozyonu son dönemde hızlandı. İncesu, Çatalçam, Altınkum ve Taflan mevkiilerinde denizin yaptığı aşındırma bazı yapıların zemin ve duvar altlarını oyarak doğrudan yapıları ve kıyıya yakın ulaşım güzergâhlarını tehdit eder hale geldi. Bölgeden çekilen dron görüntüleri, bazı noktalarda denizin yola kadar ulaştığını gösteriyor.

Durumun yerel etkileri:

Sahil hattında özellikle kafe, iş yeri ve konutların çevresindeki zeminin aşınması, duvar diplerinin oyulması şeklinde belirgin tahribatlara yol açtı. İncesu mevkisinde denizin sürükleyici etkisi nedeniyle araçlar için tehlike oluştuğu, kıyı çizgisinin geri çekilmesiyle sahil yollarında güvenlik kaygılarının arttığı bildirildi.

Bölgede yer alan işletmeler müşterilerine kapatma ya da taşınma kararı almak zorunda kalabilir; yer yer altyapı ve ulaşımın sekteye uğraması söz konusu. Sahil boyunca devam eden gerileme, kıyı düzenlemeleri yapılmazsa zarar gören yapıların sayısını artırma riski taşıyor.

Uzman görüşü ve önerilen önlemler:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, Samsun kıyısının Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları arasında yer aldığına dikkat çekerek, kıyıdaki yapılaşmanın erozyonu hızlandırdığı uyarısında bulundu. Aylar, "Özellikle kıyıya yakın yapılaşma, bu kıyı erozyonundan etkileniyor. Kıyı Kanunu gereği kıyı çizgisi, yani denizle karanın birleştiği yerden 100 metreye kadar çok fazla yapılaşmaya müsaade edilmemesi gerekiyor. Özellikle ilk 50 metre tamamen yapılaşmadan hariç kalması gereken yerler" dedi.

Aylar, bazı bölgelerde uygulanan T şeklindeki dalgakıranlara ilişkin de görüş belirterek, "Bu şekilde belki T’ler yapılarak ya da büyük duvarlar örülerek, ön taraf kumsal kalacak, diğer taraf deniz olacak şekilde bu yapılar kurtarılabilir. Ama dediğimiz gibi, bu ekolojik sürece bir müdahale. Doğanın doğal dengesini bozmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzman, kıyı erozyonunun doğal bir süreç olduğunu ancak mevcut yerleşimlerin güvenliği için acil koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı: "Bunun için de kıyıda mutlaka erozyonu durduracak birtakım tedbirlerin alınması iyi olacaktır. Aksi takdirde yapılan bu konutlar ya da iş yerleri ya da kafeler, bunlar büyük risk altında. Deniz buralara kadar gelebilir."

Yerel yönetimler ve uzmanların ortak değerlendirmesi ile kısa vadede koruyucu önlemler, orta-uzun vadede ise kıyı düzenlemelerine uygun planlamalar yapılmazsa, bölgedeki yapılaşma ve ulaşım altyapısı için artan bir tehdit söz konusu olmaya devam edecek.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE YILLARDIR DEVAM EDEN KIYI EROZYONU, SAHİL HATTINDAKİ YAPI VE ULAŞIM...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE YILLARDIR DEVAM EDEN KIYI EROZYONU, SAHİL HATTINDAKİ YAPI VE ULAŞIM GÜZERGÂHLARINI TEHDİT EDER HALE GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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