Altınözü'nde kontrolden çıkan araç zeytinliğe uçtu, sürücü yaralandı

kaza ayrıntıları:

Hatay’ın Altınözü ilçesi sınırlarındaki Çetenli Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak zeytinliğe uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yaralı sürücüyü bulunduğu konumdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve güvenlik sağlandı.

ALTINÖZÜ’NDE ZEYTİNLİĞE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.