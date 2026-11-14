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Altınözü'nde kontrolden çıkan araç zeytinliğe uçtu, sürücü yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe düştü; yaralı sürücü kurtarıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altınözü'nde kontrolden çıkan araç zeytinliğe uçtu, sürücü yaralandı

kaza ayrıntıları:

Hatay’ın Altınözü ilçesi sınırlarındaki Çetenli Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak zeytinliğe uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yaralı sürücüyü bulunduğu konumdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve güvenlik sağlandı.

ALTINÖZÜ’NDE ZEYTİNLİĞE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ALTINÖZÜ’NDE ZEYTİNLİĞE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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