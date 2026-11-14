Kastamonu’da okulların çevresi etap etap denetlendi: binlerce kişi ve araç kontrol edildi

okul çevrelerinde yürütülen denetimlerin genel bilançosu:

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasından ilk ara tatilin başladığı 13 Kasım tarihine kadar kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Çalışmaların amacı, öğrenci güvenliğini sağlamak ve okul çevresindeki asayişi güçlendirmek oldu.

denetimlerin kapsamı ve sayıların dağılımı:

Operasyonlarda toplam 1.185 personel görev aldı. Ekipler 258 okul ve çevresini kontrol ederken, kimlik ve GBT sorgulaması yapılan kişi sayısı 15.146 olarak kaydedildi. Ayrıca, yol ve servis kontrollerinde 2.860 araç ve servis incelendi; bu kapsamda 1.238 servis sürücüsü de denetlendi.

Denetimler sadece araç ve kişilere sınırlı kalmadı; ekipler 1.851 iş yeri, park, bahçe, internet salonu, kahvehane, büfe ve metruk bina gibi alanlarda da aramalar ve kontroller gerçekleştirdi. Bu alanlardaki denetimler, okul çevresindeki risk unsurlarını azaltmaya yönelik planlı bir yaklaşımın parçası olarak yürütüldü.

iş birliği, hedefler ve sonraki adımlar:

Gerçekleştirilen faaliyetler, emniyet ve jandarma birimleri arasındaki koordinasyonla sürdürüldü. Yetkililer denetimlerin yalnızca dönem başına ait bir uygulama olmadığını; okul yılı boyunca süreklilik arz edeceğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde de benzer denetimlerin periyodik olarak tekrarlanacağı, risk değerlendirmelerine göre saha çalışmalarının yoğunlaştırılacağı bildirildi.

Yetkililer, okul çevresinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirlerin devam edeceğini ve vatandaşların şüpheli durumları bildirmeye teşvik edildiğini belirtti. Denetimlerin sonuçları, eğitim-öğretim sürecinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KASTAMONU’DA OKUL ÇEVRELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 15 BİN 146 KİŞİNİN GBT SORGULAMASI YAPILDI, 2 BİN 860 ARAÇ VE SERVİS KONTROL EDİLDİ.