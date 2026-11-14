Kumlu'da çıkan yangın evde hasara yol açtı, can kaybı yok

Yangının gelişimi:

Hatay'ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde bir konutta yangın çıktı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevlerin komşu yapılara sıçramasını önledi. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İtfaiye ekipleri olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı ve yangına profesyonel müdahalede bulundu. Alevler kontrol altına alındıktan sonra ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi ve çevrede risk oluşturabilecek noktalar tespit edilip güvenlik altına alındı.

Hasar ve son durum:

Yangın sonucunda söz konusu evde hasar oluştu. Yetkililer, yapıdaki hasarın tespiti ve olayın çıkış nedeni ile ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti. Bölgedeki temizleme ve güvenlik çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerine de tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

KUMLU’DA ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.