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SPK üç pay piyasasında 65 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK, EDATA, KARCL ve GRTHO işlemlerine ilişkin 65 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu; 65 gerçek ve 6 tüzel kişiye 2 yıl işlem yasağı getirildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:31

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EDİTÖR: Berk Doğan

SPK üç pay piyasasında 65 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK kararları ve soruşturmanın kapsamı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde, E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ (EDATA), Kardemir Çelik Sanayi AŞ (KARCL) ve Graintürk Holding AŞ (GRTHO) pay piyasalarında yürütülen incelemeler sonucunda hukuki adımlar atıldığı açıklandı. Kurul, söz konusu işlemlerle ilgili olarak toplam 65 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İşlem yasağı ve lisans yaptırımları:

SPK, incelemelerde sorumluluğu tespit edilen 65 gerçek kişi ile 6 tüzel kişiye yönelik olarak borsalarda işlem yapma yasağını 2 yıl süreyle uygulama kararı aldı. Ayrıca, inceleme kapsamındaki 36 gerçek kişinin lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

Erişim engeli ve izinsiz faaliyet önlemleri:

Kurul, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetin önlenmesi ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla 12 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki sürecin başlatılmasına hükmetti.

Sermaye artırımları ve ihraç izinleri

SPK bülteninde ayrıca sermaye ve ihraç onaylarına ilişkin kararlar yer aldı. Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞnin mevcut sermayesinin 22 milyon 750 bin lira düzeyinden 300 milyon liraya, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞnin mevcut sermayesinin 93 milyon 750 bin lira düzeyinden 400 milyon liraya bedelsiz iç kaynaklardan artırılmasına onay verildi.

Tahvil, kira sertifikası ve fon kuruluşları:

Bültende Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ için yurt dışında satılmak üzere 300 milyon dolar tutarında tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı; ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin ise 500 milyon lira tutarında kira sertifikası (kira sertifikası) ihracına izin verildiği bildirildi. Ayrıca SPK, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Piramit Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu kuruluşlarına izin verdi.

Diğer düzenlemeler ve piyasaya ilişkin tedbirler:

Bülten, ayrıca Tema Bağımsız Denetim AŞ'nin bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesine alınmasının olumlu karşılandığını; iki portföy yönetim şirketinin sermaye artırımı başvurularının onaylandığını ve bir yatırım fonunun dönüşümüne izin verildiğini içeriyor. Üç yatırım fonu ile iki gayrimenkul yatırım fonunun tasfiyesine izin verildiği ve bir portföy yönetim şirketinin esas sözleşmesinin kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini içermeyecek şekilde değiştirildiği kaydedildi.

SPK, ayrıca kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 31 Aralık 2026 tarihli seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) EDATA, KARCL VE GRTHO PAY PİYASALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER...

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) EDATA, KARCL VE GRTHO PAY PİYASALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NEDENİYLE 65 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİRKEN, 65 GERÇEK KİŞİ VE 6 TÜZEL KİŞİYE 2 YIL SÜREYLE BORSALARDA İŞLEM YAPMA YASAĞI GETİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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