Karaman'da kontrolden çıkan Tofaş ortadan ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

Kaza detayları

Saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı alt geçidinde meydana gelen kazada, H.Ü. yönetimindeki 42 B 0960 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tofaş, karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 06 CCN 311 plakalı Audi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş ortadan ikiye bölünerek parçalandı; aracın bir parçası yol ortasında, diğer parçası ise aynı yönde ilerleyen H.G. yönetimindeki 70 FH 699 plakalı Volkswagen hafif ticari araca çarptı.

Kazanın sonuçları:

Kazada Audi sürücüsü A.K., Audi'deki 1 yolcu ve hafif ticari araçtaki 1 yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tofaş sürücüsü H.Ü.'nün ise kaza anında emniyet kemeri takılı olması nedeniyle yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları ve trafik:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan araç parçalarını güvenli şekilde kaldırıp yaralılara müdahale etti. Kaza nedeniyle alt geçit, Konya ve Mersin istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı; yetkililer bölgedeki trafiği yönlendirerek güvenlik önlemleri aldı.

Tanık ve sürücü ifadeleri:

Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.Ü., olay anını, 'Bir anda pat sesi geldi. Yağ lambası yandı. Kontağı kapattım, açtım. Bir anda arabanın arkası dönüverdi, diğer arabaya vurdu' sözleriyle anlattı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise, 'Tofaş karşıdan geliyordu. Karşı şeride geçti, Audi'ye vurdu. Ben sola doğru manevra yaptım, yine birazcık kurtardık. Tofaş sürücüsünü en son bize vurduğunda gördüm, bir daha görmedim' diye konuştu.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı; olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve ifadelere dayanarak tahkikat sürüyor.

KARAMAN’DA KARŞI ŞERİDE GEÇEREK İKİ ARACA ÇARPAN TOFAŞ, ORTADAN İKİYE BÖLÜNEREK PARÇALANDI. FECİ KAZADA OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADAN KURTULURKEN, DİĞER ARAÇLARDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI.