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Bolu'da d-100'de tırla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Bolu D-100 Karayolu Atatürk Orman Parkı mevkiinde İstanbul istikametine giden otomobil ile tır çarpıştı; otomobil refüje çıktı, sürücü S.Y. yaralandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da d-100'de tırla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza detayı:

Bolu D-100 Karayolu Atatürk Orman Parkı mevkiinde İstanbul istikametine ilerleyen 14 AN 917 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 14 ABV 937 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü S.Y. yaralandı.

Müdahale ve ulaştırma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik akışı etkilenirken, yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU’DA D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BOLU’DA D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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