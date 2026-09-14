Altıntaş’ta eğitim yılına son hazırlık: ders kitapları dağıtıma başladı

teslimat süreci ve denetim:

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretsiz olarak gönderilen ders kitaplarının teslim süreci devam ediyor. İlçe genelinde kitapların istiflendiği depolama alanları ve dağıtım noktalarında incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Yapılan kontrol ziyaretlerinde kitapların sayısı, paketleme durumu ve dağıtım programı gözden geçirildi.

okullara dağıtım hazırlıkları:

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul yönetimleri arasındaki koordinasyon çerçevesinde, kitapların okullara ulaştırılması için lojistik hazırlıklar planlı biçimde sürüyor. Depolama ve taşıma süreçlerinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla sıralama ve teslim kayıtları tutuluyor. Yetkililer, öğrencilerin zamanında ve eksiksiz şekilde kitaplarına ulaşmasını sağlamak için dağıtım takviminin hassasiyetle uygulandığını belirtti.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği ilçede, yetkililer yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması hedefine odaklandı. Vatandaşlara ve okul yöneticilerine yönlendirilen bilgilendirme çalışmalarıyla, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından kitapların okullara teslimatına başlanacağı bildirildi.

ALTINTAŞ’TA ÖĞRENCİLERİN KİTAPLARI HAZIR: DAĞITIM SÜRECİ BAŞLADI