Kulu Kozanlı'da çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

Kulu Kozanlı'da müstakil evde yangın

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde, Birol Gül'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahalede bulundu ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonucu yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Yangının etkisiyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikatın, ekiplerin incelemeleri sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.