Eyüpsultan'da binanın 3. katına çarpıp bahçeye düşen araçla ilgili görüntüler ortaya çıktı

Kaza ve görüntülerin ortaya çıkışı

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde hızla sokaktan gelen aracın önce binanın 3. katına çarptığı, ardından kopan parçalarla birlikte yaklaşık 15 metre mesafeden binanın bahçesine düştüğü görülüyor.

Olayda sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Kazaya karışan aracın plakası 34 BTL 763 olarak kayıtlara geçti.

Olay yerine müdahale ve yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan kişileri çıkardıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumuna ilişkin detaylı sağlık bilgilerini paylaşmadı.

Güvenlik kamerası kayıtları kazanın oluş biçimini net biçimde gösterirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla ilgili teknik incelemeler ve ifadelere dayalı çalışmaların ardından iddialar doğrultusunda ek işlemler yapılacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN EYÜPSULTAN İLÇESİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK BİNANIN 3. KATINA ÇARPARAK BAHÇEYE DÜŞTÜĞÜ ANLARIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.