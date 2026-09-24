Altıntaş'ta velilerle ortaöğretim hazırlıkları ve öğrenci gelişimi konuşuldu

Toplantı ve katılımcılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan de katıldı ve açılış konuşmasında sürecin önemine değinildi.

Eğitim süreci ve sınav hazırlıkları:

Toplantıda öğrencilerin akademik düzeyleri ve ortaöğretime geçiş sınavlarına yönelik hazırlık çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Okul yönetimi ve öğretmenler, uygulanan destek programları, çalışma planları ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgilendirme yaparak velilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve okul-aile iş birliği:

Görüşmelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil; sosyal, duygusal, ahlaki ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesinin önemi vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, bu dönemde başarının aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliğiyle artacağını belirtti.

Velilerin görüş ve önerileri dikkatle dinlendi; alınan geri bildirimlerin eğitim uygulamalarına ve rehberlik süreçlerine yansıtılacağı ifade edildi. Toplantı, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ortak çözüm üretme hedefiyle sonlandırıldı.

ALTINTAŞ’TA 8. SINIF VELİLERİYLE EĞİTİM VE SINAV HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ