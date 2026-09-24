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Altıntaş'ta velilerle ortaöğretim hazırlıkları ve öğrenci gelişimi konuşuldu

Kütahya Altıntaş'ta Mustafa Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıda 8. sınıf velileriyle sınav hazırlıkları, öğrenci gelişimi ve okul-aile iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Altıntaş'ta velilerle ortaöğretim hazırlıkları ve öğrenci gelişimi konuşuldu

Toplantı ve katılımcılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan de katıldı ve açılış konuşmasında sürecin önemine değinildi.

Eğitim süreci ve sınav hazırlıkları:

Toplantıda öğrencilerin akademik düzeyleri ve ortaöğretime geçiş sınavlarına yönelik hazırlık çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Okul yönetimi ve öğretmenler, uygulanan destek programları, çalışma planları ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgilendirme yaparak velilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve okul-aile iş birliği:

Görüşmelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil; sosyal, duygusal, ahlaki ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesinin önemi vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, bu dönemde başarının aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliğiyle artacağını belirtti.

Velilerin görüş ve önerileri dikkatle dinlendi; alınan geri bildirimlerin eğitim uygulamalarına ve rehberlik süreçlerine yansıtılacağı ifade edildi. Toplantı, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ortak çözüm üretme hedefiyle sonlandırıldı.

ALTINTAŞ’TA 8. SINIF VELİLERİYLE EĞİTİM VE SINAV HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

ALTINTAŞ’TA 8. SINIF VELİLERİYLE EĞİTİM VE SINAV HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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