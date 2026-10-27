İhlas Koleji YTUMUN'da üç ödülle döndü: genç delegasyon diplomasi sahnesinde

İhlas Koleji delegasyonu YTUMUN Constellation Edition'da dikkat çekti

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen YTUMUN (Yıldız Technical University Model United Nations) Constellation Edition Konferansı'na 14 delege ile katılan İhlas Koleji öğrencileri, performanslarıyla organizasyondan üç ödülle döndü. Konferans; lise ve üniversite öğrencilerinin küresel problemlere diplomatik çözümler ürettiği, farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı bir platform olarak öne çıktı.

UNAOC komitesinde sonuçlar:

İhlas Koleji delegasyonu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) komitesinde temsil ettikleri ülkeler adına tartışmalara katılarak somut çözüm önerileri sundu. Komitede genç delegeler nefret söylemi, dini hoşgörüsüzlük, ayrımcılık gibi başlıkların yanı sıra teknolojinin kültür üzerindeki etkisi konusunu da ele aldı ve önleyici diplomasi ile arabuluculuğu içeren karar tasarıları hazırladı.

Komite sonuçlarına göre öğrencilerin elde ettiği dereceler şunlar oldu: Ayşe Hilal Çelik: Outstanding Delegate, Muhammed Ali Düşünüklü: Outstanding Delegate ve Tarık Tuğra Taşkın: Honourable Mention. Bu başarı, delegelerin müzakere yeteneği ve İngilizce ifade becerilerinin yanı sıra araştırma disiplinlerinin de bir yansıması olarak değerlendirildi.

Okuldan değerlendirmeler:

İhlas Koleji İngilizce Öğretmeni Ömer Yavuz, öğrencilerin hazırlık sürecine ve konferanstaki performanslarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Öğrencilerimizin uluslararası bir platformda kendilerini yüksek bir özgüven, diplomatik bir dil ve gelişmiş bir İngilizce seviyesiyle ifade etmeleri bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Hazırlık sürecinde sergiledikleri nitelikli araştırma disiplini ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı komitesinde yapay zekadan kültürlerarası diyaloğa kadar hayati konulara getirdikleri çözüm önerileri bu haklı başarıyı getirdi. Dünya meselelerine duyarlı, analitik düşünen ve küresel ölçekte fikir üreten tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum".

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur da elde edilen başarıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin uluslararası organizasyonlarda gösterdiği bu büyük başarılar, okulumuzda sürdürdüğümüz yabancı dil eğitim kalitemizin en somut göstergesidir. Birleşmiş Milletler simülasyonunda dünya barışı ve insani değerler üzerine nitelikli müzakereler yürüten, kürsüden derecelerle inen evlatlarımızı yürekten kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerimize rehberlik eden kıymetli İngilizce Öğretmenimiz Ömer Yavuz nezdinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve desteklerini esirgemeyen ailelerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin gelecekte uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır."

İhlas Koleji'nin YTUMUN'daki bu başarısı, kurumun yabancı dil eğitimindeki niteliği ve öğrencilerin küresel meselelerde fikir üretme kapasitesini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Delegasyonun aldıkları ödüller, hem bireysel performansların hem de ekip çalışmasının bir sonucu olarak değerlendirildi.

23–25 EKİM 2026 TARİHLERİNDE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YTUMUN (YILDIZ TECHNİCAL UNİVERSİTY MODEL UNİTED NATİONS) CONSTELLATİON EDİTİON KONFERANSI’NA 14 DELEGE İLE KATILAN İHLAS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, SERGİLEDİKLERİ ÜSTÜN MÜZAKERE YETENEĞİ VE İNGİLİZCE İFADE BECERİSİYLE ORGANİZASYONDAN 3 DERECEYLE DÖNDÜ.