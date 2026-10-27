UMKE müdahale kapasitesi ileri yaşam desteği eğitimiyle güçlendi

Elazığ'da UMKE personeline ileri yaşam desteği eğitimi düzenlendi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik olarak düzenlenen eğitim programı, acil sağlık müdahalelerinde etkinlik ve güvenliği artırmayı hedefledi. Eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE eğitmenleri verdi.

Eğitimin kapsamı:

Toplam dört gün süren program çerçevesinde katılımcılara Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) protokolleri doğrultusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimde yer alan başlıca konular arasında acil olgu yönetimi, triyaj, temel EKG ve ritim bozuklukları, akut koroner sendrom, kafa travmalı hastalara yaklaşım, göğüs ve batın travmalarında hasta yönetimi, ekstremite travmaları, crush sendromu ve yanıklar bulunuyordu.

Uygulamalı çalışmalar ve amaç:

Programda gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatlar, sahada hızlı ve doğru müdahale becerilerinin pekiştirilmesine odaklandı. Eğitimde yapılan senaryo çalışmaları ile ekiplerin hasta değerlendirme, önceliklendirme ve ileri yaşam desteği uygulamalarında koordinasyon yetenekleri artırılmaya çalışıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin UMKE personelinin karar verme süreçlerini hızlandıracağını ve hasta güvenliğini yükselteceğini belirtti. Eğitim sonunda katılımcıların hem bireysel hem de ekip olarak acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması ve güncel protokoller doğrultusunda güncellenmesi, sahada karşılaşılan farklı acil senaryolara daha etkin yanıt verilmesini sağlayacak önemli adımlar arasında gösteriliyor.

ELAZIĞ'DA ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNE 'ERİŞKİNLERDE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ' EĞİTİMİ VERİLDİ.