Öğretmenlik bağını yıllar aşındırmadı

Malatya'nın Darende ilçesinde anlamlı bir buluşma yaşandı. 82 yaşındaki emekli öğretmen Selahattin Soylu, Öğretmenler Günü'nde yanına 66 yıldır süren dostluğun diğer yüzü olan 85 yaşındaki meslektaş Necmettin Ulu'yu ziyaret etti.

uzun yıllara yayılan mesleki ortaklık:

İki öğretmen, Diyarbakır Öğretmen Okulu'ndan 1963 yılında mezun oldular ve Darende'nin çeşitli köylerinde birlikte görev yaptılar. Her ikisi de daha sonra Darende Cumhuriyet İlkokulu'nden emekli oldu; yıllar sonra yeniden bir araya gelmeleri, mesleki bağın ve ortak anıların gücünü gösterdi.

öğretmenler gününde dayanışma ve duygu:

Buluşma sırasında eski günler yad edilirken duygusal anlar yaşandı. Ziyarette konuşan Selahattin Soylu, arkadaşı Necmettin Ulu ile kardeş gibi olduklarını ifade etti ve hasta olan meslektaşına acil şifalar diledi. Bu buluşma, Öğretmenler Günü'nde meslektaş dayanışmasının ve uzun süreli dostluğun somut bir örneği olarak kayda geçti.

Yaşananlar, eğitim camiasında yıllara yayılan ilişkilerin sadece mesleki değil, aynı zamanda insani bir miras olduğunu hatırlatıyor; iki eski öğretmenin buluşması, yerel topluluk için de anlamlı bir anı olarak kaldı.

66 YILLIK DOSTLUKTAN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ