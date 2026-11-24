eskişehirde çiçekçilerin 24 Kasım gözlemi:

Cemil Demirkol, Eskişehir'de çiçekçilik yapan bir işletmeci olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki hareketliliği değerlendirdi. Demirkol, tüm eğitimcilerin gününü kutlayarak işe olan talebin beklentilerini karşıladığını ancak eski yıllardaki yoğunluğun gözle görülür şekilde azaldığını belirtti.

'24 Kasım Öğretmen Günümüz beklediğimiz gibi geçti sayılır. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarız. Beklediğimiz bir yoğunluk vardı zaten ama eski yıllardaki gibi çok fazla bir yoğunluk kalmadı. Marketlerin ya da züccaciyelerin bile çiçek sattığı bir dönemde maalesef çiçekçilere olan talep geçmiş yıllara göre biraz daha azaldı'

tercih edilen çiçekler ve ürün çeşitliliği:

Demirkol, müşterilerin genellikle öğretmenlere hediye olarak karanfil, tek gül, orkide ya da klasik buket tercih ettiğini söyledi. Hem hazır aranjmanlara hem de kişiye özel siparişlere talep olduğunu vurgulayan işletmeci, raflarda bulunan hazır tasarımların yanı sıra atölyede hazırlanan özel düzenlemelerin de alıcı bulduğunu ifade etti.

küçük esnafın karşılaştığı zorluklar:

Demirkol'un gözlemine göre, marketler ve züccaciyeler gibi farklı sektörlerin çiçek satışı yapmaya başlaması talep dağılımını etkiledi. Bu durum, geleneksel çiçekçilerin yoğunluğunda azalma olarak yansıdı. İşletmeci, müşterilerin farklı kanallardan alım yapabilmesinin rekabeti artırdığını ve esnafın hem hazır ürün hem de kişiye özel hizmet sunarak yanıt vermeye çalıştığını belirtti.

Çiçekçilerin sunduğu çeşitlilik ve kişisel dokunuşlar, Demirkol'a göre hâlâ önemli bir tercih nedeni olmaya devam ediyor; ancak sektör içi rekabetin artması esnafın satış dinamiklerini değiştirmiş durumda.

CEMİL DEMİRKOL