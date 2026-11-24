Öğrencilerden Gazze'ye kış desteği: 10 çadır, 65 battaniye

Batman TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kış şartlarının ağırlaştığı dönemde Gazze’deki ailelere yönelik yardım kampanyasına katıldı. Yardımlar, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla iletildi ve ailelerin barınma ile ısınma ihtiyacına doğrudan katkı sağladı.

yardımın kapsamı ve teslimatı:

Öğrencilerin bağışlarıyla teslim edilen yardım malzemeleri arasında 10 çadır, 10 branda ve 65 battaniye bulunuyor. Bu malzemeler, soğuk ve yağmur koşullarına karşı temel koruma sağlayarak ailelerin günlük yaşamına kısa vadeli destek sunmayı amaçlıyor. Yardımlar, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliği ile okul arasındaki iş birliğiyle organize edildi.

temsilcinin değerlendirmesi:

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilcisi Emrullah Aslan sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimiz, kendi imkânlarıyla bir araya gelerek Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olmak istedi. Bu duyarlılık bizim için çok kıymetli. Batman’dan Gazze’ye uzanan bu yardım, gençlerimizin iyilikte yarışma azminin güzel bir örneği oldu. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul ailesine Batman Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz."

Bu girişim, gençlerin toplumsal duyarlılığını ve yerel aktörlerin uluslararası insani yardım süreçlerindeki rolünü gösteren bir örnek teşkil ediyor. Öğrencilerin kendi imkânlarıyla bir araya gelerek destek sağlaması, hem okul içinde dayanışma ruhunu güçlendiriyor hem de zor koşullardaki ailelere yönelik somut yardımın önünü açıyor.

BATMAN TP FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, KIŞ ŞARTLARININ ZORLAŞTIĞI BU GÜNLERDE YEDİ BAŞAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ ARACILIĞIYLA GAZZE'DEKİ AİLELERE 10 ÇADIR, 10 BRANDA VE 65 BATTANİYE ULAŞTIRDI.