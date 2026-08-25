Erdoğan: siyaset günlük olsa da yarım asırlık sıkıntıyı çözme çabası gölgelenemez

kabine toplantısı sonrası açıklama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada siyaset yapmanın günlük bir süreç olduğunu belirtti.

Erdoğan, ülkenin gündemindeki önceliklere işaret ederek, yarım asırlık sıkıntı olarak nitelediği sorunun çözümüne yönelik çabaların gölgelenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset her gün yapılır ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz"