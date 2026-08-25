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Erdoğan: siyaset günlük olsa da yarım asırlık sıkıntıyı çözme çabası gölgelenemez

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada siyaset her gün yapılır; ama Türkiye'yi yarım asırlık sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürülmemeli

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:04

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan: siyaset günlük olsa da yarım asırlık sıkıntıyı çözme çabası gölgelenemez

Erdoğan: siyaset günlük olsa da yarım asırlık sıkıntıyı çözme çabası gölgelenemez

kabine toplantısı sonrası açıklama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada siyaset yapmanın günlük bir süreç olduğunu belirtti.

Erdoğan, ülkenin gündemindeki önceliklere işaret ederek, yarım asırlık sıkıntı olarak nitelediği sorunun çözümüne yönelik çabaların gölgelenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Siyaset her gün yapılır ama Türkiye&#039;yi yarım asırlık bir sıkıntıdan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset her gün yapılır ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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