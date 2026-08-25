Adıyaman'da esnafın taleplerini dinleyen vali

Vali küçük esnafla bir araya geldi:

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek taleplerini ve önerilerini dinledi. Ziyaret, valinin Adıyaman'a atandığı günden bu yana toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelme çabasının devamı niteliğinde gerçekleşti.

Sohbet ve öncelikli talepler:

Vali Küçük, esnafla gerçekleştirdiği sohbetlerde işleyişe ilişkin sorunlar, fiziki ihtiyaçlar ve kentin ticari hayatına dair görüşleri aldı. Esnafın kent ekonomisi, istihdam ve sosyal hayat açısından taşıdığı önemi vurgulayan Küçük, devletin esnafın yanında olduğunu belirtti ve alın teriyle kazanç sağlayanlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yerinde değerlendirme ve mesajlar:

Ziyaret sırasında esnafın ilettiği öneriler, kentin ekonomik dinamikleri ve yerel ticaretin desteklenmesine yönelik talepler not edildi. Vali Küçük'ün buluşması, kamu yetkilileri ile esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve sorunların sahada dinlenerek çözüme kavuşturulmasına yönelik bir adım olarak kayda geçti.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, SIRATUT MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFI ZİYARET EDEREK TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.