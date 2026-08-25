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Cumhurbaşkanı'ndan güven vurgusu: Türkiye menziline ulaşacaktır

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, istikametin belli olduğunu ve eninde sonunda menzile ulaşacağını söyledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 19:57

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EDİTÖR: Caner Şahin

Cumhurbaşkanı'ndan güven vurgusu: Türkiye menziline ulaşacaktır

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası değerlendirmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ülkenin genel gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu ve güven mesajı verdi.

güven ve istikamet vurgusu:

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye doğru yoldadır, istikameti bellidir. Eninde sonunda menziline ulaşacaktır" sözlerine yer vererek kararlılık ve süreklilik mesajı verdi.

Erdoğan'ın ifadeleri, kabine toplantısı sonrasında yapılan kısa değerlendirme kapsamında, yönetimin yol haritasına ilişkin toplumsal güveni pekiştirmeyi hedefleyen bir vurgu olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye doğru yoldadır, istikameti bellidir. Eninde sonunda menziline...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye doğru yoldadır, istikameti bellidir. Eninde sonunda menziline ulaşacaktır"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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