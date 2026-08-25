Söke'de yatırımlar ve eşgüdüm gündemde

Söke'deki görüşmenin gündemi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi. Başkan Arıkan, başkan yardımcıları ve belediye bürokratlarıyla birlikte konuklarını belediye binasında karşıladı.

yatırımlar ve ihtiyaçların değerlendirilmesi:

Makamda gerçekleştirilen görüşmede Söke'de devam eden yatırımlar, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Toplantıda projelerin önceliklendirilmesi ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

kurumlar arası iş birliği ve eşgüdüm:

Görüşmede, Söke'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek ilçenin geleceği için ortak çalışmanın önemini dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke ve Aydın genelinde hizmetlerin artarak süreceğini ifade ederek Sökemize ve Aydınımıza birlik ve beraberlik içerisinde her alanda daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.

Karşılıklı değerlendirmeler ve bilgi alışverişinin ardından kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların takip edileceği belirtildi.

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