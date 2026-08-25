Dolar 48,0938 +0,05%
Euro 56,1707 +0,12%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.275,42 +0,16%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,36 -3,51%
--°

Söke'de yatırımlar ve eşgüdüm gündemde

Çerçioğlu ile Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki yatırımları ve kurumlar arası iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Söke'de yatırımlar ve eşgüdüm gündemde

Söke'deki görüşmenin gündemi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi. Başkan Arıkan, başkan yardımcıları ve belediye bürokratlarıyla birlikte konuklarını belediye binasında karşıladı.

yatırımlar ve ihtiyaçların değerlendirilmesi:

Makamda gerçekleştirilen görüşmede Söke'de devam eden yatırımlar, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Toplantıda projelerin önceliklendirilmesi ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

kurumlar arası iş birliği ve eşgüdüm:

Görüşmede, Söke'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek ilçenin geleceği için ortak çalışmanın önemini dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke ve Aydın genelinde hizmetlerin artarak süreceğini ifade ederek Sökemize ve Aydınımıza birlik ve beraberlik içerisinde her alanda daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.

Karşılıklı değerlendirmeler ve bilgi alışverişinin ardından kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların takip edileceği belirtildi.

BAŞKAN ARIKAN, BAŞKAN ÇERÇİOĞLU VE MİLLETVEKİLİ SARIBAŞ’I AĞIRLADI

BAŞKAN ARIKAN, BAŞKAN ÇERÇİOĞLU VE MİLLETVEKİLİ SARIBAŞ’I AĞIRLADI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi
images

Kabine buluşması: Erdoğan başkanlığında değerlendirme toplantısı
images

Ermenistan'da Koçaryan ailesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında altı kişi göza...
images

Pehlivanköy'de yeni dönem: kaymakam Ahmet Murat Türbe göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ertan Yıldız: 'haraç işleri' sözü görevden ayrılışıma giden süreci hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın Çatalhüyük'te 150 dekarlık ağaçlığı küle çevirdi

Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi