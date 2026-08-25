Dolar 48,0857 +0,03%
Euro 56,1575 +0,10%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.274,66 +0,16%
EUR/USD 1,1677 +0,08%
Brent Petrol 87,34 -3,53%
--°

Hayalini gerçekleştiremeyince İzmir'deki zeytinliğini jandarmaya bağışladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinden Aynur Büyük, çocukluk hayali askerliği yapamamanın üzüntüsüyle İzmir Bayındır'daki zeytinlik arsasını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hayalini gerçekleştiremeyince İzmir'deki zeytinliğini jandarmaya bağışladı

Hayalini gerçekleştiremeyince İzmir'deki zeytinliğini jandarmaya bağışladı

Bağış töreni:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Aynur Büyük, çocukluk hayali olan askerlik mesleğini yapamamanın üzüntüsüyle İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan zeytinlik arsasını Jandarma Asayiş Vakfı (JAV)'na bağışladı. Bağış, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı binasında düzenlenen törenle kabul edildi.

Bağışı kabul eden Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven, bağışçıya teşekkür belgesi ve anı plaketi takdim etti. Törende ayrıca Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Ceyhun Mert Kurt de hazır bulundu.

Bağışın anlamı ve bağışçının sözleri:

Aynur Büyük, bağış sonrası duyduğu rahatlamayı ve mutluluğu dile getirerek, "Ben her zaman düşünüyordum askerime bir şeyler vermeyi, yapmayı. Çocukluğumdan beri ben askerde olmak istedim ama kısmet olmadı. O kadar memnunum ki içimden sanki ağır bir yük kalktı. Mehmetçiğime feda olsun" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, bağışın kişisel bir manevi karşılığının olduğunu ve bağışçının niyetinin kamuoyuna açık şekilde ifade edildiğini gösterdi.

Bağışla ilgili resmi kabul süreci ve takdim edilen belgelerle birlikte tören, hem bağışçının duygusunu hem de jandarma teşkilatının bağışları kabul ederek toplumla ilişkisinin bir örneğini oluşturdu. Olay, yerel düzeyde vatandaşın güvenlik kurumlarına yönelik dayanışma ve destek niyetini yansıtıyor.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE YAŞAYAN AYNUR BÜYÜK İSİMLİ KADIN VATANDAŞ, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE YAŞAYAN AYNUR BÜYÜK İSİMLİ KADIN VATANDAŞ, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN ASKERLİK MESLEĞİNİ YAPAMAMASININ ÜZÜNTÜSÜYLE İZMİR’İN BAYINDIR İLÇESİNDE BULUNAN ZEYTİNLİK ARSASINI JANDARMA ASAYİŞ VAKFI’NA (JAV) BAĞIŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da esnafın taleplerini dinleyen vali
images

Bodrum'da hasta ve yakınlarına umut olacak gündüz yaşam merkezi tanıtıldı
images

konya'dan selçuklu kıyafetiyle ahlat'a gelen ziyaretçi, cumhurbaşkanını uzaktan...
images

İnancıyla ayağa kalkan genç, Çarşamba’yı dünyaya taşıma peşinde:

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müdür Aktaş Siteler Mahallesi'nde güvenlik ve talepleri yerinde dinledi

Sinan Akçıl Malazgirt meydanında zafer coşkusunu müziğe dönüştürdü

Kahramankazan'da kargo paketlerinde 109,3 kg eroin ele geçirildi

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi