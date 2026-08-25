Hayalini gerçekleştiremeyince İzmir'deki zeytinliğini jandarmaya bağışladı

Bağış töreni:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Aynur Büyük, çocukluk hayali olan askerlik mesleğini yapamamanın üzüntüsüyle İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan zeytinlik arsasını Jandarma Asayiş Vakfı (JAV)'na bağışladı. Bağış, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı binasında düzenlenen törenle kabul edildi.

Bağışı kabul eden Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven, bağışçıya teşekkür belgesi ve anı plaketi takdim etti. Törende ayrıca Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Ceyhun Mert Kurt de hazır bulundu.

Bağışın anlamı ve bağışçının sözleri:

Aynur Büyük, bağış sonrası duyduğu rahatlamayı ve mutluluğu dile getirerek, "Ben her zaman düşünüyordum askerime bir şeyler vermeyi, yapmayı. Çocukluğumdan beri ben askerde olmak istedim ama kısmet olmadı. O kadar memnunum ki içimden sanki ağır bir yük kalktı. Mehmetçiğime feda olsun" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, bağışın kişisel bir manevi karşılığının olduğunu ve bağışçının niyetinin kamuoyuna açık şekilde ifade edildiğini gösterdi.

Bağışla ilgili resmi kabul süreci ve takdim edilen belgelerle birlikte tören, hem bağışçının duygusunu hem de jandarma teşkilatının bağışları kabul ederek toplumla ilişkisinin bir örneğini oluşturdu. Olay, yerel düzeyde vatandaşın güvenlik kurumlarına yönelik dayanışma ve destek niyetini yansıtıyor.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE YAŞAYAN AYNUR BÜYÜK İSİMLİ KADIN VATANDAŞ, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN ASKERLİK MESLEĞİNİ YAPAMAMASININ ÜZÜNTÜSÜYLE İZMİR’İN BAYINDIR İLÇESİNDE BULUNAN ZEYTİNLİK ARSASINI JANDARMA ASAYİŞ VAKFI’NA (JAV) BAĞIŞLADI.