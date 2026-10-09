Mersin'de Yeni Parti liderinden adalet ve birlik çağrısı

Özgür Özel'in Mersin konuşması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan partililere hitap etti. Özel, kentin farklı siyasi görüşlerden insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak demokrasi, hukuk ve seçmen iradesinin önemine dikkat çekti. Meydandaki destek için teşekkür eden Özel, belediye başkanlarının arkasında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Vahap Seçer'e destek ve geçmiş ortak çalışma:

Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile milletvekilliği döneminde birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Seçer'in 2019 ve 2024 yerel seçimlerindeki başarısına işaret eden Özel, Seçer'in sosyal belediyecilik anlayışıyla ayrım gözetmeden hizmet ettiğini ve kentteki memnuniyet oranının yüksek olduğunu belirtti. Özel, "Vahap Seçer bizim yol arkadaşımızdır" diyerek destek mesajını netleştirdi. Özel, Seçer'in şu anda Yeni Partili olmadığını ancak ilişkilerinin ve dayanışmanın sürdüğünü ifade etti.

Adalet ve eşitlik talepleri:

Konuşmasında belediye başkanlarına ayrıcalık talep etmediklerini vurgulayan Özel, iddiaların hukuk çerçevesinde ve eşit şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Gerekli durumlarda görevlerini sürdürürken ifade verebileceklerini belirten Özel, tutuklama süreçlerinde çifte standart uygulandığını öne sürdü. Özel, "Biz sadece adalet ve eşitlik istiyoruz" sözleriyle herkes için aynı hukuki muamelenin uygulanması çağrısını yineledi ve yargı usullerinin tutarlılığına dikkat çekti.

Butlan tartışmaları ve siyasi yargılamalara karşı duruş:

Özel, partisinin kapatılmasına yönelik girişimler ve kamuoyunda tartışılan butlan meselelerine de değindi. Yaşananları siyasi mücadeleyle bağlantılı gördüğünü söyleyen Özel, demokratik siyasetin önünün kesilmek istendiğini savundu. Genel başkan, partisine yönelik eleştiriler ve geçmiş örnekleri kıyaslayarak, üyelerine iç dayanışmayı koruma çağrısı yaptı; "sakın ha başkasına benzemeyin" uyarısını iletti ve partililerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ailelere yönelik muamele ve kamu sorumluluğu:

Özel, belediyelere yönelik operasyonlarda ailelerin de olumsuz etkilendiğini belirterek, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında bir belediye başkan yardımcısının eşinin görüntülerinin kaydedilip yayımlandığını iddia etti. Bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu söyleyen Özel, kamu görevlilerinin ve siyasi sorumluların yaşananlarla ilgili hesap vermesi gerektiğini belirtti. Yargı süreçlerinde masumiyet karinesine ve ailelerin haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Özel, finansal dolandırıcılık iddialarının araştırılması ve vatandaşların birikimlerinin korunmasının önemine de dikkat çekti.

Son çağrı: birlik, sorumluluk ve seçim hedefi:

Konuşmasının son bölümünde Özel, tutuklu bulunan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer ile Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yargı süreçlerinden etkilenen belediye başkanlarına desteğin süreceğini bildirdi. "Vahap Seçer’i de, Ekrem İmamoğlu’nu da, Ahmet’i, Abdullah’ı ve haksız yere yargılanan bütün arkadaşlarımızı adalet yerini bulana kadar siyasi yargılamalara kurban etmeyeceğiz" diyerek arkadan çekilmeyeceklerini vurguladı. Özel, birlik çağrısını "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözleriyle yinelerken, "O sandığa varacağız, o seçimi alacağız" ifadeleriyle Mersin'i ayrılmadan iktidara yürümeye davet etti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI ÖNÜNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ.