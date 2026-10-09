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niğde'de yerli patates çeşitlerinin hasadı ve üretim hedefleri açıklığı kavradı

Niğde Konaklı'da Patates Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği Leventbey, Saruhan ve Niğşah çeşitleri hasat edildi; dekar verimi 4,5–5 ton, Nisan demonstrasyonu olumlu sonuç verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Aslı Han

niğde'de yerli patates çeşitlerinin hasadı ve üretim hedefleri açıklığı kavradı

hasat programı ve katılımcılar:

Niğde'nin Konaklı beldesinde, yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi. Program, Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmanın saha sonuçlarını ortaya koydu. Hasat törenine Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ve üreticiler katıldı.

geliştirilen çeşitler:

Etkinlik kapsamında Enstitü tarafından geliştirilen Leventbey, Saruhan ve Niğşah çeşitlerinin hasadı yapıldı. Bu çalışmaların amacı, yerli tohumların verimliliğini artırmak ve üretimini yaygınlaştırmaktır.

verim, demonstrasyon ve üretici desteği:

Patates Araştırma Enstitüsü çalışmalarında sahadan elde edilen verilerde dekar başına yaklaşık 4,5 ila 5 ton verim tespit edildi. Vali Akmeşe, yerli patates tohumlarına yönelik olumsuz algıyı değiştirmek amacıyla Nisan ayında demonstrasyon çalışması başlattıklarını belirtti ve bu demonstrasyonun sahada olumlu sonuç verdiğini söyledi.

tohum desteği ve lisanslı ürünler:

Vali Akmeşe, İl Özel İdaresi aracılığıyla 12 üreticiye tohum desteği sağlandığını aktardı. Ayrıca Enstitü'nün lisanslı ve sertifikalı 11 ürünü bulunduğuna dikkat çekildi; Akmeşe, bu ürünlerin toprağa ulaştırılıp ekonomiye kazandırılmasının önemini vurguladı.

il çapındaki beklentiler ve pazar hedefleri:

Niğde'nin Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Vali Akmeşe, geçen yıl ilde 243 bin dekarlık alanda yaklaşık 884 bin ton patates üretildiğini, bu yıl ise 273 bin dekar civarındaki alandan 1 milyon tonun üzerinde ürün elde edilmesinin beklendiğini ifade etti. Akmeşe, üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve ürünlerin sağlıklı bir pazarla buluşmasını sağlamak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Program, yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadının gerçekleştirilmesiyle sona erdi. Sahadan alınan veriler ve üreticilerin geri bildirimleri, yerli çeşitlerin diğer tohumlarla rekabet edebildiğini ve saha uygulamalarının benzer biçimde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini gösterdi.

NİĞDE’DE YERLİ PATATES ÇEŞİTLERİNİN HASADI YAPILDI

NİĞDE’DE YERLİ PATATES ÇEŞİTLERİNİN HASADI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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