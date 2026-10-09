Bursa'nın afet anayasası: kentsel dirençliliğe 13 ekimde somut adım

Bursa'da afet hazırlığı ve Davutkadı dönüşümünün temeli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda siyasi temsilci, muhtar, sivil toplum temsilcisi ve vatandaş hazır bulundu.

Beyannamenin içeriği ve takvimi:

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan 'Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi', 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde kamuoyuna açıklanacak. Başkan Vekili Şahin Biba, beyannameyi açıklama tarihini duyururken, 'Önceliğimiz, afetlerden sonra yaraları sarmanın ötesinde, o yaraların hiç açılmaması için bugünden çalışmaktır' ifadelerine yer verdi. Biba, belgenin ilçe belediyeleri, üniversiteler ve ilgili tüm kurumlarla ortak hareket ederek hayata geçirileceğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm ve güvenli konut hedefi:

Tören konuşmasında Yıldırım Belediyesi'nin 'Güvenli konut' hedefi ile yürüttüğü dönüşüm çalışmaları öne çıktı. Başkan Vekili Biba, kentsel dönüşümün sabır, kararlılık ve güçlü bir irade gerektirdiğini belirterek Oktay Yılmaz ve ekibinin gayretini takdir etti ve projeye katkı veren tüm hemşehrilere teşekkür etti. Protokol üyelerinin butona basarak temeli attığı törende, hem yerel dönüşüm adımı hem de beyanname duyurusunun aynı gündemde yer alması, afet öncesi hazırlıklarla uygulamanın eş zamanlı ilerleyeceğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Etkinlik, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla birlikte afetlere karşı dirençliliğin artırılmasına yönelik politika ve iş birliği taahhüdünü görünür kıldı. Bursa'da önceliğin yalnızca müdahale değil, önleyici adımlar atmak olduğunun tekrarlandığı törende, 13 Ekim'de açıklanacak beyanname yerel yönetimlerin yol haritası niteliğinde bir adım olarak sunulacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ‘BURSA’NIN AFET ANAYASASI’ OLARAK NİTELENDİRDİĞİ BEYANNAMENİN 13 EKİM’DE AÇIKLANACAĞINI BELİRTEREK "ÖNCELİĞİMİZ, AFETLERDEN SONRA YARALARI SARMANIN ÖTESİNDE, O YARALARIN HİÇ AÇILMAMASI İÇİN BUGÜNDEN ÇALIŞMAKTIR" DEDİ.