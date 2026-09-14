Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1153 -0,37%
Bist 14.251,05 -1,49%
Altın Gram 6.801,19 -1,31%
EUR/USD 1,1539 -0,53%
Brent Petrol 108,36 +3,58%
--°

Alzaymır bakımında hafızadan öte metabolik sağlığa da öncelik verilmeli

Alzaymır bakımında sadece hafıza odaklı yaklaşım yetersiz; kan şekeri, tansiyon, uyku, beslenme ve fiziksel aktivite ile korunma önemli.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Alzaymır bakımında hafızadan öte metabolik sağlığa da öncelik verilmeli

giriş:

Alzaymır hastalarının bakımında yalnızca zihinsel süreçlere odaklanmanın eksik bir yaklaşım olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, bedenin metabolik durumunun beyin sağlığı üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Uzman, günlük bakım planlarına kan şekeri, tansiyon, uyku kalitesi, beslenme ve fiziksel aktivitenin dahil edilmesi gerektiğini söylüyor.

beynin metabolik riskleri:

Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, uzun süre yüksek seyreden kan şekeri ile insülin direncinin yalnızca pankreas veya kalp-damar sistemini etkilemediğini, aynı zamanda beyni besleyen hassas kılcal damarları da olumsuz etkilediğini kaydediyor. Buna bağlı damar hasarı, yüksek tansiyon, obezite ve metabolik sorunların bir araya gelmesiyle beynün sağlıklı yaşlanmasının zorlaştığını belirtiyor.

Uzman, bu yaklaşımı özetlerken şu ifadeyi kullanıyor: "Beyni vücudun geri kalanından ayrı düşünemeyiz. Kalbimizi, damarlarımızı ve metabolik sağlığımızı korumak için yaptığımız pek çok şey aynı zamanda beynimizi korumaya da yardımcı oluyor."

‘Tip 3 diyabet’ kavramının açıklaması:

Son dönemde Alzaymır ile insülin direnci arasındaki bağlantılar üzerinde yoğun araştırmalar yapıldığını belirten Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan "Tip 3 diyabet" ifadesine açıklık getiriyor. Uysal, "Tip 3 diyabet, Alzaymır hastalığının resmi bir tıbbi adı ya da tanısı değil. Daha çok, beyindeki insülin sinyallemesi ve metabolik bozukluklarla Alzaymır arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amacıyla kullanılan bir ifade. Dolayısıyla ‘Diyabetiniz varsa Alzaymır olacaksınız’ gibi bir sonuç çıkarmak kesinlikle doğru değildir" sözleriyle beklentileri dengeliyor.

bakımın hedefi: elde kalan kapasiteyi korumak

Alzaymır hastalarına bakım verenlerin önceliğinin sıklıkla günlük yaşam yetilerinin korunması olduğunu belirten Uysal, bununla birlikte genel sağlık takibinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve lif açısından zengin beslenmenin bakım planlarına dahil edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Uysal, bakım yaklaşımını özetlerken şunları söylüyor: "Alzaymır hastasının kan şekeri ve tansiyonu önemsenmelidir; hareket etmesi desteklemeli, uykusu ve beslenmesi gözden kaçırılmamalıdır. Alzaymır bakımında sadece ‘Kaybedilen hafızayı nasıl getireceğiz?’ diye düşünülmemelidir. Bazen çok daha önemli bir soru var; ‘Elimizde kalan sağlığı nasıl koruyacağız?’ Çünkü iyi Alzaymır bakımı yalnızca hafızayla değil, insanın bütünüyle ilgilenir."

Sonuç olarak, Uysal'ın vurguladığı gibi Alzaymır bakımında hedef yalnızca bellek belirtilerini yönetmek değil; kan şekeri ve tansiyon kontrolü, uyku kalitesi, dengeli beslenme ve hareket desteği ile elde kalan sağlık kapasitesini korumaktır.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU NÖROLOJİ BÖLÜMÜ&#039;NDEN DOÇ. DR. HASAN ARMAĞAN UYSAL

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU NÖROLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN DOÇ. DR. HASAN ARMAĞAN UYSAL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lipödem: görünenden fazlası, yaşamı sınırlayan kronik bir sorun
images

Eğitimde baştan sona destek: Bağcılar'dan çocukluktan üniversiteye kapsamlı hizm...
images

Adanalı dördüzlerin ilk okul günü heyecanı
images

Körfez'de şehit aileleriyle buluşma: terörsüz türkiye için birlik çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zikzak yapan tır Yenişehir'de iki genci hayattan kopardı

Adanalı dördüzlerin okula başlaması ailede sevinç yarattı

İlk zilde boş bir sıra: Yüksekova’da öğretmen İkram Anuk unutulmadı

İnebolu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, cam ile tavan arasında sıkışan vatandaş itfaiye tarafından kurtarıld...

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi