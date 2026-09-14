Marmaris'te kadın eli yerelden turizme uzandı

Çalıştayın amacı ve ev sahibi

TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından düzenlenen "Turizmde ve Tarımda Kadın Eli" Eğitim ve Çalıştayı, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğin temel hedefi, kadın girişimciliğini güçlendirmek, yerel üretimin ekonomik değerini artırmak ve üretimi turizmle bütünleştirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak olarak belirlendi.

Açılış konuşmaları ve öncelikler:

Çalıştayın açılış konuşmaları Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Zekiye İpci, TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB KGK Ege Bölge Temsilcisi Mehtap Şeniz Çahan ve TOBB Muğla Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Üyesi Melike Sinem Çevik tarafından yapıldı. Konuşmalarda kadınların iş dünyasındaki varlığının ve karar alma süreçlerindeki etkinliğinin artırılması, üretim ve girişimcilik süreçlerinde destek mekanizmalarının önemi vurgulandı.

Eğitim programı ve öne çıkan sunumlar

Çalıştayda ağırlıklı olarak kadın istihdamı, yerel üretim, gastronomi, markalaşma, turizmde liderlik, sürdürülebilir turizm, müşteri ve temsil yönetimi ile tarım-turizm entegrasyonu gibi konular ele alındı. Sektörün farklı alanlarından uzmanlar, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmacıların başlıkları ve katkıları:

İş ve Meslek Danışmanı Sibel İyibilir, turizmde kadın istihdamının önemi ve kadınları istihdama yönlendirecek destek mekanizmaları üzerine sunum yaptı; kadınların çalışma hayatına katılımının artırılması gereğine dikkat çekti.

MTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Kapurcuk Yöneticisi Ece Baysal, "Farm to Table: Yerel Üretim, Gastronomi ve Turizm" başlıklı sunumunda yerel üretimin gastronomiye kattığı değeri, üretici ile işletme ilişkilerini ve bölgesel ürünlerin turizm aracılığıyla tanıtımını ele aldı.

Dr. Feryal Menemenli, "Yerel Üretimden Markaya" başlıklı konuşmasında yerel ürünlerin korunarak güçlü marka kimliğine dönüştürülmesi ve ekonomik değerin artırılması süreçlerini paylaştı.

2009 SKAL Dünya Başkanı Hülya Aslantaş ise "Turizm Sektöründe Kadınların Gücü ve Sektörel Liderlik" sunumunda kadınların liderlik potansiyeline ve sektöre katkılarına vurgu yaptı.

Dr. Selma Tatar (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm MYO) "Deniz, Kum, Güneşin Ötesinde: Sürdürülebilir Turizmde Kültür, Sanat ve Yerel Katılım" başlığıyla kültür ve sanatın turizm deneyimine katkısını, yerel katılımın önemini anlattı.

EGAFED Başkanı Burcu Avcı Erdemir STK'ların kadın girişimciliğindeki rolünü, dayanışma ve kurumsal iş birliklerinin alınmasını önerdi. Doç. Dr. Senem Yazıcı Yılmaz tarafından verilen "Müşteri ve Temsil Eğitimi" ise hizmet kalitesi ve profesyonel iletişim üzerinde durdu.

Özel bir otel temsilcisi Simin İşleyici ise "Tarım, Bağcılık ve Konaklamayı Birleştiren Yeni Nesil Turizm" başlıklı sunumunda tarımsal üretim ile konaklama deneyimlerinin bütünleşmesinin turizmi çeşitlendireceğini aktardı.

Tartışmalar, çıkarımlar ve sonuçlar

Çalıştay boyunca katılımcılar, farklı sektör temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak kadınların turizm ve tarım alanlarında karşılaştıkları fırsatları ve gelişim alanlarını değerlendirdi. Toplantıda öne çıkan öneriler arasında yerel üreticilerin turizmle daha güçlü ilişki kurması, bölgesel ürünlerin markalaşması ve kadın girişimcilerin iş dünyasında daha etkin rol alması yer aldı.

Katılımcılar, turizm ve tarımın birbirini tamamlayan sektörler olduğuna dikkat çekerek Marmaris ve Muğla özelinde yerel üretimin turizmle bütünleşmesinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabileceğini vurguladı. Çalıştay, katılımcılara karşılıklı öğrenme fırsatı sunarken konuşmacılara teşekkür plaketi ve katılım sertifikası takdimiyle sonlandırıldı.

MARMARİS TİCARET ODASI (MTO) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 'TURİZMDE VE TARIMDA KADIN ELİ EĞİTİM VE ÇALIŞTAYI'NDA, KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YEREL ÜRETİMİN TURİZMLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ ELE ALINDI.