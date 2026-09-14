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Muğla Teknoloji Koleji yeni anaokulu binasıyla 2026-2027 eğitim yılına öğrenci odaklı başladı

Ali Özden Gürbüz, MTK'nin 2026-2027 eğitim yılında öğrenci merkezli, bilim ve sanat odaklı eğitimi sürdüreceğini ve yeni anaokulunun açıldığını duyurdu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Muğla Teknoloji Koleji yeni anaokulu binasıyla 2026-2027 eğitim yılına öğrenci odaklı başladı

Ali Özden Gürbüz'ten 2026-2027 eğitim yılı mesajı

Ali Özden Gürbüz, Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Teknoloji Koleji (MTK) kurucusu olarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla açıklama yaptı. Gürbüz, MTK Koleji’nin eğitim anlayışının yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmayacağını vurguladı ve öğrenci odaklı yaklaşımı ön plana çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

öğrenci merkezli eğitim vizyonu:

Gürbüz, okulun hedefinin öğrencileri bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek olduğuna dikkat çekti. Mesajında, eğitimde akademik başarının önemini kabul etmekle birlikte, sosyal ve kişisel gelişimin de eşit derecede destekleneceğini ifade etti.

yeni anaokulu binası ve altyapı çalışmaları:

MUYABİR olarak yeni eğitim-öğretim yılında yatırımların sürdüğünü belirten Gürbüz, MTK Koleji anaokulu için hazırlanan yeni hizmet binasının hizmete girdiğini açıkladı. Yeni binanın okul öncesi eğitim alanındaki fiziki imkânları güçlendirdiğini, güvenli, çağdaş ve nitelikli eğitim ortamları oluşturulmasına katkı sağladığını ifade etti. Mevcut kampüste yapılan düzenlemeler ve var olan akademik kadronun güçlendirilmesi de mesajın diğer önemli başlıkları arasındaydı.

eğitimde iş birliği ve çağdaş ilkeler:

Gürbüz, MTK Koleji’nin eğitim anlayışında Atatürk ilke ve devrimlerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı ve çağdaş, bilimsel eğitimin rehberliğinde ilerleneceğini söyledi. Eğitim sürecinde öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetimi arasındaki iş birliğinin başarının anahtar unsuru olduğuna dikkat çekerek, ortak hedef ve dayanışmayla güçlü bir eğitim ortamı oluşturulabileceğini belirtti.

Mesajının sonunda Gürbüz, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

MUĞLA TEKNOLOJİ KOLEJİ (MTK) KURUCUSU MUĞLA YATIRIM BİRLİĞİ (MUYABİR) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ...

MUĞLA TEKNOLOJİ KOLEJİ (MTK) KURUCUSU MUĞLA YATIRIM BİRLİĞİ (MUYABİR) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ÖZDEN GÜRBÜZ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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