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Eyüpsultan'da gece yarısı düşen otomobil mahallede güvenlik endişesi yarattı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil binanın 3. katından yaklaşık 15 metre bahçeye düştü; itfaiye kurtardı, yaralılar hastaneye kaldırıldı, mahalle önlem istedi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan'da gece yarısı düşen otomobil mahallede güvenlik endişesi yarattı

Eyüpsultan'da gece yarısı otomobil bahçeye düştü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddialara göre alkollü sürücünün kullandığı 34 BTL 763 plakalı otomobil önce sokağın bitişindeki binanın 3. katına çarptı, ardından yaklaşık 15 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan kişileri çıkardı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı; çevreden çekilen görüntülerde bölgenin ağır hasar gördüğü dikkat çekti.

Kaza anı ve müdahale:

Kazanın ardından ekipler olay yerinde çalışma yürüttü. Görgü tanıkları ve kurtarma ekiplerinin ifadelerine göre aracın binanın cephesine çarpıp balkondan aşağıya düştüğü, itfaiyenin müdahalesiyle araç içindeki kişilerin çıkarıldığı belirtildi. Yaralıların durumuna ilişkin sahada paylaşılan bilgiler ağır yaralanma şüphesine işaret etti.

Mahallelinin tepkisi ve talepleri:

Olayı gören Hüsamettin Karataş yaşananları anlattı: "Dün akşam saat 20.30 sıralarında hızlı bir şekilde bu 15 metrelik yere düşüyor. Buradaki bina sahibi her akşam dışarı çıkıyor ama dün akşam çıkmamış. Kendisi herhalde maç seyrederken uyuyakalmış." Karataş, çarpmanın girişteki üçüncü balkona isabet ettiğini ve aşağıdaki bahçelere de zarar verdiğini söyledi.

Mahalle sakinleri bölgenin bir çıkmaz sokak olduğunu, araçların devamlı sirkülasyon halinde olduğunu ve özellikle çocukların oynadığı alan olması nedeniyle daha fazla önlem alınmasını talep etti. Karataş, "Aşağı doğru gelse çocuklar devamlı basketbol oynuyorlar, futbol oynuyorlar... İlgililerden sadece buraya önlem almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor.

HÜSAMETTİN KARATAŞ

HÜSAMETTİN KARATAŞ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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