Dolar 48,2732 +0,02%
Euro 56,0072 -0,20%
Bist 14.368,13 +0,24%
Altın Gram 6.943,88 -0,17%
EUR/USD 1,1598 -0,21%
Brent Petrol 89,28 +1,03%
--°

Amasra'da ağlar yeniden denizde: 2026-2027 av sezonu başladı

Amasra'da 15 Nisan'daki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 2026-2027 av sezonu açıldı; balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Amasra'da ağlar yeniden denizde: 2026-2027 av sezonu başladı

Amasra'da 2026-2027 av sezonu açıldı

Amasra Büyük Liman'da düzenlenen törenle 2026-2027 balıkçılık av sezonu resmen başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek tekneleriyle denize açıldı.

Bölgesel üretim ve potansiyel:

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen törende, 2025 yılında Türkiye'nin su ürünleri üretiminin 1 milyon tonu aşarak rekor kırdığını aktardı. Türkmen, Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, 2025 yılında avcılık yoluyla yaklaşık 1.450 ton deniz balığı, diğer deniz ürünleri kapsamında ise özellikle deniz salyangozu avcılığında yaklaşık 240 ton üretim elde edildiğini, yetiştiricilik yoluyla ise 17,5 ton üretim gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu rakamların, Bartın'daki su ürünleri sektörünün potansiyelini ve balıkçılığın kent ekonomisindeki önemini ortaya koyduğunu söyleyen Türkmen, denizden geçimini sağlayan balıkçıların sektörün en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Yetkililerin mesajları:

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz yeni sezonun balıkçılar için bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Aldatmaz, Bartın'daki balıkçılık faaliyetleri ve yatırımlarına destek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Kurucaşile Tekkeönü Balıkçı Barınağı ile Amasra Küçük Limanı'nda tarama çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi ve balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarının karşılanması için süren çalışmalara dikkat çekti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise balıkçılığın ekonomik boyutunun yanı sıra kıyı kentlerinin sosyal ve kültürel hayatı açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Arslan, bilinçli avcılığın gerekliliğine dikkat çekerek, "Bilinçli bir şekilde avlandığımız sürece geleceğimizi de güvence altına almış olacağız" dedi ve tüm balıkçılara hayırlı, bereketli bir sezon diledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü tarafından yeni av sezonunun kazasız ve bereketli geçmesi için dua edildi. Tören sonrasında protokol üyeleri ve basın mensupları balıkçı tekneleriyle denize açıldı; Amasra'da tekneler yeniden ağlarını denize bırakarak sezonu başlattı ve balıkçılar bereketli bir yıl umuduyla çalışmalara başladı.

2026-2027 BALIKÇILIK AV SEZONU BAŞLADI. SEZONUN BAŞLANGICI BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİNDE DÜZENLENEN...

2026-2027 BALIKÇILIK AV SEZONU BAŞLADI. SEZONUN BAŞLANGICI BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyağaç Topuklu Yaylası'nı kış turizmine hazırlıyor
images

Didim'de gırgır teknelerine kapsamlı boy ve belge denetimi
images

Çivril'de ulaşım ve altyapıya yeni dokunuş
images

Kuşadası Karaova'da 12 bin metrekarelik sokaklar kilit parke ile yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya adli yılı hak ve güven önceliğiyle açıldı

Afyonkarahisar'da trafikte durdurulan araçta 700 paket kaçak sigara bulundu

Arama çalışmaları üçüncü güne taşındı: Girne açıklarında kayıp 20 kişi için seferberlik

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ile Pezeşkiyan'ın maden suyu esprisi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı