Amasra'da ağlar yeniden denizde: 2026-2027 av sezonu başladı

Amasra'da 2026-2027 av sezonu açıldı

Amasra Büyük Liman'da düzenlenen törenle 2026-2027 balıkçılık av sezonu resmen başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek tekneleriyle denize açıldı.

Bölgesel üretim ve potansiyel:

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen törende, 2025 yılında Türkiye'nin su ürünleri üretiminin 1 milyon tonu aşarak rekor kırdığını aktardı. Türkmen, Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, 2025 yılında avcılık yoluyla yaklaşık 1.450 ton deniz balığı, diğer deniz ürünleri kapsamında ise özellikle deniz salyangozu avcılığında yaklaşık 240 ton üretim elde edildiğini, yetiştiricilik yoluyla ise 17,5 ton üretim gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu rakamların, Bartın'daki su ürünleri sektörünün potansiyelini ve balıkçılığın kent ekonomisindeki önemini ortaya koyduğunu söyleyen Türkmen, denizden geçimini sağlayan balıkçıların sektörün en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Yetkililerin mesajları:

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz yeni sezonun balıkçılar için bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Aldatmaz, Bartın'daki balıkçılık faaliyetleri ve yatırımlarına destek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Kurucaşile Tekkeönü Balıkçı Barınağı ile Amasra Küçük Limanı'nda tarama çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi ve balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarının karşılanması için süren çalışmalara dikkat çekti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise balıkçılığın ekonomik boyutunun yanı sıra kıyı kentlerinin sosyal ve kültürel hayatı açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Arslan, bilinçli avcılığın gerekliliğine dikkat çekerek, "Bilinçli bir şekilde avlandığımız sürece geleceğimizi de güvence altına almış olacağız" dedi ve tüm balıkçılara hayırlı, bereketli bir sezon diledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü tarafından yeni av sezonunun kazasız ve bereketli geçmesi için dua edildi. Tören sonrasında protokol üyeleri ve basın mensupları balıkçı tekneleriyle denize açıldı; Amasra'da tekneler yeniden ağlarını denize bırakarak sezonu başlattı ve balıkçılar bereketli bir yıl umuduyla çalışmalara başladı.

2026-2027 BALIKÇILIK AV SEZONU BAŞLADI. SEZONUN BAŞLANGICI BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.