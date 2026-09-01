Beyağaç Topuklu Yaylası'nı kış turizmine hazırlıyor

Topuklu Yaylası'nın potansiyeli:

Denizli’nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ve 1.700 metre rakıma sahip. Serin iklimi, geniş orman dokusu, doğal su kaynakları ve fotoğrafik manzaralarıyla yayla, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bölgenin sadece yazlık bir cazibe merkezi olmaktan çıkarılarak dört mevsim değerlendirilebilecek bir turizm rotasına dönüştürülmesi için çalışma yürüttüklerini belirtiyor.

Yaylada bulunan karaçamların yaşlarının 1.200 yıla kadar ulaşması, bölgenin ekolojik ve kültürel değerini artırıyor. Orman içindeki soğuk su kaynakları, geniş piknik alanları ve güneş enerjisiyle sağlanan aydınlatma gibi mevcut altyapı unsurları, ziyaretçi konforunu destekliyor.

Gökyüzü şenlikleri ve manzara:

Topuklu Yaylası, şehir ışıklarından uzak konumu sayesinde gökyüzü gözlemi için elverişli koşullar sunuyor. Düzenlenen gökyüzü şenlikleri astronomi ve fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor; bu etkinlikler yaylanın tanıtımına katkı sağlıyor. Yaylanın batısındaki tepelere çıkan ziyaretçiler, Gökova Körfezi'ni panoramik olarak izleme fırsatı buluyor ve bu özellik, mekânı yalnızca kamp veya piknik noktası olmaktan çıkarıp manzara odaklı ziyaretlerin de merkezi haline getiriyor.

Kış turizmi hedefi ve çevresel koruma:

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Topuklu Yaylası'nı kış dönemi için de planladıklarını açıkça ifade ediyor. Pütün'ün söyledikleri arasında yer alan "Topuklu Yaylası’nı yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olarak görmek istemiyoruz" ifadesi, projenin yönünü özetliyor. Gerekli altyapı ve koruma önlemleri tamamlandığında yaylanın kış aylarında da ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

Başkan Pütün, turizme kazandırılırken doğal dokunun korunmasının öncelik olduğunu vurguluyor. Topuklu Yaylası'nın çadırlı kamp, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve gökyüzü gözlemi için uygun alanlara sahip olması; Kartal Gölü ve çevresindeki doğal değerlerle birlikte değerlendirildiğinde kapsamlı bir doğa rotası oluşturma potansiyelini güçlendiriyor. İlçe yönetimi, bu tür bir rota ile ziyaretçi sayısını artırmayı amaçlıyor.

Yayla ziyaretçilerine yönelik tanıtım ve altyapı çalışmaları sürerken, yetkililer bölgenin çevresel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını ön plana alıyor. Topuklu Yaylası'nın yaz-kış canlı tutulması, hem yerel ekonomi hem de bölgenin doğal mirasının sürdürülebilir kullanımı açısından hedeflenen bir dönüşüm olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ'NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, 1700 METRE RAKIMLI TOPUKLU YAYLASI'NIN YALNIZCA YAZ AYLARINDA DEĞİL, KIŞ MEVSİMİNDE DE DOĞA VE TURİZM TUTKUNLARINI AĞIRLAMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTTÜKLERİNİ AÇIKLADI. GÖKYÜZÜ ŞENLİKLERİYLE DE DİKKAT ÇEKEN YAYLANIN DÖRT MEVSİM TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.