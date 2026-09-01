Kuşadası Karaova'da 12 bin metrekarelik sokaklar kilit parke ile yenileniyor

Karaova Mahallesi'nde yol yenileme çalışması:

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü altyapı ve yol yenileme programı kapsamında Karaova Mahallesi'nde yeni bir düzenleme başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki eski zemin kaplamasını sökerek ilk etapta 4485, 4500 ve 4501'inci sokakları kilit parke taşı ile kaplamaya başladı.

Yürütülen çalışmalar toplamda yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Projenin amacı, mahalledeki ulaşım altyapısını güçlendirerek hem yaya hem de araç trafiğinde konforu ve güvenliği artırmak olarak açıklandı.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama adımları:

Ekipler öncelikle eskimiş zemin kaplamasını kaldırıyor, altyapı incelemesi yaparak gerekli düzenlemeleri tamamlıyor ve ardından kilit parke döşeme işlemine geçiyor. İş programı, diğer sokaklarla koordineli şekilde yürütülerek kısa sürede tamamlanacak şekilde planlandı.

Beklenen etkiler ve mahalleye yansımaları:

Tamamlandığında Karaova Mahallesi'nin ulaşım ağı daha dayanıklı ve konforlu hale gelecek. Belediye yetkilileri, bu tür yatırımların Kuşadası genelinde modern yol standardını yükseltme hedefinin bir parçası olduğunu belirtiyor ve çalışmanın kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.

KUŞADASI BELEDİYESİ, KARAOVA MAHALLESİ’NDE 3 SOKAĞI KİLİT PARKE TAŞIYLA KAPLAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATIRKEN, YAKLAŞIK 12 BİN METREKARELİK ALANDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMAYLA MAHALLENİN ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.