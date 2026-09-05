Amasya'da traktör şarampole yuvarlandı: bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Amasya merkeze bağlı Karaçavuş köyü yolunda seyir halindeki bir traktörün şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi. Olayda traktörde bulunan Arslan P., oğlu Erkan P. ile akrabaları İbrahim P. ve Rıza P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Erkan P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın seyri ve kazanın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor; süreç tamamlandıkça resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Aile ve yerel etkiler:

Kaza aynı aile üyelerini etkilediği için köyde üzüntü ve tedirginlik oluştu. Yaralıların tedavisi sürerken, yetkili kurumların vereceği sağlık ve adli bilgiler bekleniyor.

YARALILAR, EKİPLERİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI. ERKAN POLAT, DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ. KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.