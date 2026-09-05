Kartepe kent konutlarında 144 aile yeni dairesine kavuştu; Büyükakın uyarıda bulundu

Kartepe kent konutları'nda 144 dairenin anahtarları teslim edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kent Konut A.Ş. güvencesiyle Kartepe’de hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Projede 12 blokta toplam 144 daire bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın törende kentsel dönüşümün siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Zehirli dille insanların zihnini bulandırıp dönüşümün önünde engel olmayın" uyarısında bulundu.

proje özellikleri ve başvuru süreci:

Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Erhan Coşan, törende sürecin şeffaf yürütüldüğünü belirtti. Coşan, "Bugün burada 144 daireden oluşan Kartepe Evleri’nin teslim törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Teslim ettiğimiz her anahtar yalnızca dairenin kapısını değil, yeni umutların başlangıcının ve güzel hayallerin kapısını da açıyor" dedi.

Projeye 6 bin 335 başvuru yapıldı; noter huzurunda yapılan kura ile daire sahipleri belirlendi. Kartepe Evleri yaklaşık bir yılda teslim edildi ve 16 bin 800 metrekare arsa üzerinde inşa edildi. Tüm daireler 2+1, brüt 94 metrekare olarak planlandı. Yaklaşık 5 bin metrekare bina oturumu, kalan 11 bin metrekare ise yeşil alan, araç yolları, otopark, basketbol sahası ve sosyal donatılar için ayrıldı. Projede ayrıca güneş enerji sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları yer alıyor.

Büyükakın'ın dönüşüm vurgusu ve Toptancılar Sitesi planı:

Büyükakın, kent yenilenmesine Kent Konut'un rol üstleneceğini belirterek İzmit merkezindeki Toptancılar Sitesi'nin şehir dışına taşınacağı planını açıkladı. Yeni yerler hazırlandığında toptancılar buraya taşınacak.

Başkan, kentsel dönüşüm süreçlerinin siyasi tartışmalar nedeniyle zorlaştığını ifade etti ve bazı söylemlere tepki gösterdi: "Orayı yakınlarına peşkeş çekecekler. Kendi müteahhitlerini zengin edecekler’ gibi zehirli bir dille insanların zihnini bulandırıp kentsel dönüşümün önünde engel olanları bir kez daha uyarıyorum. Bu siyaset malzemesi yapılacak bir konu değil." Büyükakın, deprem güvenliği ve kentin depreme hazırlanması konularında şeffaf iletişim çağrısında bulundu.

Büyükakın ayrıca Kocaeli’de 1999 depreminden kalan yaklaşık bin 400 orta hasarlı binadan yaklaşık bininin yıkıldığını, kalan yaklaşık 400 binanın riskinin sürdüğünü bildirdi. Dönüşüm çalışmalarında mülk sahiplerini ikna etmeye çalıştıklarını, hukuki engellerin süreci uzattığını söyledi. Kentte şu ana kadar Kocaeli’nin 7 ilçesinde, 14 noktada toplam 20 bin konutluk çalışmanın tamamlandığını, sürdüğünü veya proje aşamasında olduğunu aktardı ve dönüşümün hızlanması için toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade etti.

KARTEPE KENT KONUT EVLERİ’NDE 144 HAK SAHİBİNE ANAHTARLARI TESLİM EDİLİRKEN, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SİYASET MALZEMESİ YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYARAK, "ZEHİRLİ DİLLE İNSANLARIN ZİHNİNİ BULANDIRIP DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDE ENGEL OLMAYIN" DEDİ.