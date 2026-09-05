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Erzurumspor Kazım Karabekir'de Eren Tozlu'nun golüyle Konyaspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir'de Eren Tozlu'nun 17. dakikadaki golüyle Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor Kazım Karabekir'de Eren Tozlu'nun golüyle Konyaspor'u 1-0 yendi

Erzurumspor 1-0 Konyaspor

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Eren Tozlu (dk. 17) kaydetti. Karşılaşmanın hakem üçlüsü Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil idi.

maçtan öne çıkan dakikalar:

17. dakikada Erzurumspor'un golü maçın belirleyici anı oldu ve ev sahibi bu skorla öne geçti.

60. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Melih İbrahimoğlu'nun vuruşu üst direkten döndü; Konyaspor beraberlik için önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

62. dakikada Guram Giorbelidze'nin ceza sahası dışından yaptığı şutta top kaleci Bahadır Güngördü'den sekti. Seken topa ceza sahası içi sol çaprazda Eren Tozlu'nun röveşata vuruşu savunmaya çarpıp üst direkten oyun alanına döndü; bu anlar maçın en net gol girişimlerini oluşturdu.

kadrolar ve gelişmeler:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 58), Martin Rodriguez (Yakup Kırtay dk. 87), Mustafa Fettahoğlu (Ibrahim Diabate dk. 59), Eren Tozlu (Miguel Cardoso dk. 64). Yedekler: Erkan Anapa, Matija Orbanic, Festy Ebosele, Gyrano Kerk, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza. Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Rayyan Baniya (Jean-Luc Dompe dk. 71), Adil Demirbağ, Arthur Masuaku (Rajmund Toth dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Emir Bars dk. 86), Marko Jevtovic, Jackson Muleka, Diogo Gonçalves, Ebrima Colley (Deniz Türüç dk. 46), Enis Destan (Mostafa Muhammed dk. 46). Yedekler: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Uğurcan Yazgılı, Chidozie Awaziem, Ömer Çobanoğlu. Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Eren Tozlu (dk. 17) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Rayyan Baniya, Jackson Muleka, Marko Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor), Martin Rodriguez (Erzurumspor FK)

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KONYASPOR&#039;U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KONYASPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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